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Dünya bu sözleri konuşuyor... Almanya'dan flaş Putin açıklaması

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#Rusya#ALMANYA#Putin
Dünya bu sözleri konuşuyor... Almanyadan flaş Putin açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 07:43

Ukrayna savaşı son sürat devam ederken Almanya'dan gelen açıklama dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. Alman elçi Rusya'nın 'savaş sebebi sayarız' açıklamasına rağmen Berlin'in kararını dünyaya duyurdu.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya, Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için neredeyse tüm gücünü seferber etmiş durumda.

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Bakhmut savaşı son sürat devam ederken Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Ukraynalı çocukların Rusya’ya kaçırıldığı iddiaları nedeniyle Rusya lideri Vladimir Putin’i aranan kişi ilan etti.

Bu kararın yankıları sürerken Almanya'dan Putin'i adeta küplere bindirecek bir açıklama geldi.

Berlin'in Ukrayna'daki en üst düzey diplomatı Anka Feldhusen UCM kararı ve Almanya'nın izleyeceği politikayı Ukrayna basınına açıkladı.

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Dünya bu sözleri konuşuyor... Almanyadan flaş Putin açıklaması
UCM'nin kararının ardından Rus lider işgal edilen Ukrayna topraklarına ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Putin, arabasıyla şehrin çeşitli semtlerini dolaşarak molalar verdi ve bölge sakinleriyle görüştü. (Fotoğraf: AP)

Feldhusen Çarşamba günü Ukrayna Medya Merkezi'ndeki bir brifingde gazetecilere verdiği demeçte şu değerlendirmede bulundu;

'Putin Alman topraklarında ortaya çıkarsa, kesinlikle tutuklanacak. Bu dün Almanya adalet bakanı tarafından doğrulandı'

UCM'nin otoritesinin temelini oluşturan anlaşmaya atıfta bulun Büyükelçi, Almanya'nın karara uyacağını duyurdu.

Feldhusen, 'Sadece biz değil, 120'den fazla ülke var. Dolayısıyla Putin bu ülkelere seyahate çıkmakta zorlanacak' ifadelerini kullandı.

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RUSYA'DAN SERT UYARI: SAVAŞ İLANI OLUR

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev Almanya'nın kendi topraklarında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki tutuklama kararını uygulaması durumunda bunun Rusya'ya karşı savaş ilanıyla aynı anlama geleceğini belirtti.

Medvedev, 'Hayal edelim, açıkçası bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir durum, ama yine de gerçekleştiğini hayal edelim. Nükleer bir devletin başkanı (Putin) Almanya topraklarına gitti ve tutuklandı. Bu ne demektir? Bu, Rusya Federasyonu'na karşı savaş ilanı olur. Bu durumda tüm füzelerimiz Bundestag'a ve Şansölye'nin ofisine uçar' ifadelerini kullandı.

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#Rusya#ALMANYA#Putin

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