AB ayağa kalktı! 30 yılın en tehlikeli durumu

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AB Zirvesi dün Brüksel'de yapıldı. Zirvede öncelikle ele alınan konu, Rusya-Ukrayna krizi oldu.

Zirve bildirisinde, "Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri yığınak yapması ve saldırgan söylemlerinin yol açtığı gerginliği tırmandırmaya son vermesi acil bir ihtiyaçtır" denildi.

AB'nin "Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteği" yeniden vurgulanarak, "Ukrayna'ya karşı herhangi bir askeri saldırının, ortaklarla koordineli kısıtlayıcı tedbirler de dahil olmak üzere ağır sonuçları ve maliyeti olur" denildi.

MÜZAKERE ÇAĞRISI

AB ayrıca Rusya'yı, Almanya, Fransa ve Ukrayna ile diplomatik müzakerelere katılmaya çağırdı.



RUS SÜRPRİZLERİNE HAZIRIZ

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AB dönem başkanlığını yürüten Slovenya Başbakanı Janez Jansa, "Endişeliyim, çünkü özellikle Ukrayna'nın Rusya ile sınırındaki askeri yoğunlaşma çok güçlü," dedi. Rusya'nın 2014'te Ukrayna yarımadasını ele geçirmesine atıfta bulunan Jansa "Kırım'ın işgali sırasında karşılaştığımız bu tür sürprizlere hazırız" dedi.

30 YILIN EN TEHLİKELİ DURUMU

Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nausėda, "Muhtemelen son 30 yılın en tehlikeli durumuyla karşı karşıyayız. Maalesef dışlayamayacağımız en kötü senaryoyu önlemek için elimizdeki her şeyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu senaryo, Ukrayna topraklarına olası bir askeri müdahaledir” dedi.

EK YAPTIRIMLAR HAZIR

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirve öncesi Rusya’ya derhal bölgede gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

Ursula von der Leyen, Rusya'ya, farklı alanları kapsayan ek yaptırımların hazır olduğunu söyledi. Von der Leyen, "Mesaj çok net: Rusya, Ukrayna’ya karşı agresif tavrını sürdürürse, bunun bedeli ağır ve sonuçları da ciddi olur’" dedi.

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RUSYA YALANLIYOR

Rusya, Ukrayna'yı işgale hazırladığı yönündeki haberleri yalanlıyor. Kremlin, NATO'dan, Ukrayna'yı asla ittifaka almayacağı yolunda güvence istiyor.

AB Liderler Zirvesi'nde artan enerji fiyatları ve koronavirüs krizi de ele alındı.Olaf Scholz ilk kez Almanya Başbakanı olarak zirveye katıldı.