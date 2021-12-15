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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 15 Aralık 2021 - 10:20 | 

Rusya'da benzeri görülmemiş rest! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor

Ukrayna konusunda Rusya-NATO-AB gerilimi devam ederken Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'un yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

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Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilim uzun süredir devam ediyor. Rusya askeri yığınağa devam ederken Ukrayna ise batılı müttefikleri ile sıkı görüşmeler içerisinde.
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Rusya'nın peş peşe tehlikeli hamleleri ve açıklamaları NATO müttefiklerini ve Avrupa'yı tedirgin etmeye devam ediyor.
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Hem NATO hem de AB başkanları Moskova'yı, Ukrayna topraklarına girmesi durumunda “ciddi sonuçlarla” karşılaşacağı konusunda uyardı.
4GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN SÖZLER

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN SÖZLER

Tüm uyarıların ardından Rusya'nın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'un yaptığı açıklamalar ise ortalığı tamamen karıştırdı.
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Ryabkov, devlete ait RIA Novosti ajansına yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı iddialarını yalanladı.
6ASKERİ YANIT VERECEĞİZ: YASAKLI SİLAHLAR ÇIKACAK

ASKERİ YANIT VERECEĞİZ: YASAKLI SİLAHLAR ÇIKACAK

Bakan yardımcısı NATO doğuya doğru genişlemeye çalışırsa Moskova'nın "askeri yanıt vereceğini" belirterek "Bu bir yüzleşme olacak, bir sonraki adımda önceden yasaklanmış silahlar bizim tarafımızdan ortaya çıkacak” dedi.
7INF 1987 YILINDA YASAKLANMIŞTI

INF 1987 YILINDA YASAKLANMIŞTI

Rusya'nın bahsettiği yasaklı silahlar yani Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF), 1987 yılında eski Sovyet lideri Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Regan arasında imzalanan bir anlaşma uyarınca yasaklandı. Washington , Rusya'nın ihlallerini gerekçe göstererek 2019'da anlaşmadan çekildi.
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Ryabkov açıklamasında ABD'nin INF anlaşmasından çekilmesine atıfta bulunarak, “Şu anda yoklar, tek taraflı bir moratoryumumuz var” dedi.
9ÇOK SAYIDA AVRUPA BAŞKENTİNİ VURABİLİR

ÇOK SAYIDA AVRUPA BAŞKENTİNİ VURABİLİR

Söz konusu silahların 5.000 km menzili var ve bu nedenle çok sayıda Avrupa başkentini vurabilir.
10NATOYA GÜVENMİYORUZ TAM BİR GÜVEN EKSİKLİĞİ İÇİNDELER

NATO'YA GÜVENMİYORUZ! TAM BİR GÜVEN EKSİKLİĞİ İÇİNDELER

Ryabkov NATO'ya güvenmediklerini belirterek, Rus silahlarının tehdidine "ölçülü" bir yanıt vermeye hazır olduğunu açıklayan birliğin tam bir güven eksikliği içinde olduğunu söyledi.
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İngiltere Başbakanı Johnson dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde , Moskova'nın sınırda askeri yığınağıyla ilgili "derin endişesini" dile getirdi.
12PUTİN: NATO İLE DERHAL GÖRÜŞMELİYİZ

PUTİN: NATO İLE DERHAL GÖRÜŞMELİYİZ

Putin ise Rusya'nın güvenliği ile ilgili ABD ve NATO ile derhal görüşmek istediğini vurguladı.
13İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, “Rusya'nın aslında Ukrayna'ya karşı topyekûn bir savaşa hazırlanmakta olduğuna ikna olduk. Muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi görülmemiş bir olay." dedi.
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Almanya ise ilk kez Moskova birliklerinin Ukrayna sınırını geçmesi durumunda Nord Stream 2 doğalgaz boru hattının açılmasına izin vermeyeceğini doğruladı.
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