Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Rusya'da benzeri görülmemiş rest! Yasaklı silahlar ortaya çıkıyor
Ryabkov, devlete ait RIA Novosti ajansına yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı iddialarını yalanladı.
INF 1987 YILINDA YASAKLANMIŞTI
Rusya'nın bahsettiği yasaklı silahlar yani Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF), 1987 yılında eski Sovyet lideri Mihail Gorbaçov ile ABD Başkanı Ronald Regan arasında imzalanan bir anlaşma uyarınca yasaklandı. Washington , Rusya'nın ihlallerini gerekçe göstererek 2019'da anlaşmadan çekildi.
ÇOK SAYIDA AVRUPA BAŞKENTİNİ VURABİLİR
Söz konusu silahların 5.000 km menzili var ve bu nedenle çok sayıda Avrupa başkentini vurabilir.
İngiltere Başbakanı Johnson dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde , Moskova'nın sınırda askeri yığınağıyla ilgili "derin endişesini" dile getirdi.
İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BERİ EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR OLAY
Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, “Rusya'nın aslında Ukrayna'ya karşı topyekûn bir savaşa hazırlanmakta olduğuna ikna olduk. Muhtemelen İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana eşi görülmemiş bir olay." dedi.