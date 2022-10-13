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24 saatte 10 milyon dolar topladılar… Ukrayna’dan Rusya’ya ‘kamikaze’ drone cevabı!

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#Kamikaze Drone#UKRAYNA#Rusya Savaş
24 saatte 10 milyon dolar topladılar… Ukrayna’dan Rusya’ya ‘kamikaze’ drone cevabı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 14:26

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş Kırım köprüsündeki patlama ve ardından Rusya’nın Kiev’e düzenlediği füze saldırısıyla birlikte giderek kızıştı. Son günlerde yaşanan saldırılara damga vuran ise ‘kamikaze’ drone’lar oldu…

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Rusya, geçen hafta Zaporijya'yı ilk kez patlayıcı dolu 'kamikaze insansız hava araçlarıyla' hedef almış ve şehirdeki bir apartmana düzenlenen füze saldırısında çok sayıda can kaybı yaşanmıştı.

Bu saldırı sonrasında Rusya ve Kırım’ı birbirine bağlayan Kerç köprüsünde yaşanan patlama ve köprünün aldığı büyük hasar Rus lider Putin’in adeta küplere binmesine sebep oldu ve Rusya köprünün intikamını alıyoruz diyerek Kiev’e sayısız füze ve bomba yağdırdı.

24 saatte 10 milyon dolar topladılar… Ukrayna’dan Rusya’ya ‘kamikaze’ drone cevabı
Rusya'nın yolladığı kamikaze drone'lar Kiev'de bu görüntülere yol açtı

SON GÜNLERDE TÜM SALDIRILARDA 'KAMİKAZE' DRONE'LAR BAŞROLDE

Kiev’deki füze saldırısında da dikkatleri üzerine çeken kamikaze dorone’lar konusunda kayıtsız kalmayan Ukrayna’dan bugün gelen haberlere göre ülke birdenbire çok sayıda kamikaze drone’a sahip olabilir!

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Ukrayna’da savaşın başından beri aktif şekilde çalışan Ukrayna kitle fonlaması, ülkeye kamikaze insansız hava araçları satın almak için hemen devreye girdi.

Kitle fonlamasıyla 24 saat içinde neredeyse 10 milyon dolar topladı.

24 saatte 10 milyon dolar topladılar… Ukrayna’dan Rusya’ya ‘kamikaze’ drone cevabı
Rusya'nın Ukrayna'ya yolladığı kamikaze drone'lar

24 SAAT İÇİNDE 10 MİLYON DOLAR!

Pazartesi günü ülke genelindeki şehirlere Rus saldırılarının ardından başlatılan bir kitle fonlaması çağrısı, Ukrayna silahlı kuvvetleri için kamikaze insansız hava araçları satın almak için 24 saat içinde 9,6 milyon dolar toplanmasını sağladı.

Ukraynalı şirketler tarafından tasarlanan ve inşa edilen 3 kg patlayıcı yüke sahip insansız hava araçları olan ilk 50 Ram II drone, üç kontrol istasyonu ile birlikte parayla satın alınacak.

Girişimi organize eden Serhiy Prytula, önümüzdeki günlerde daha fazla mühimmat temin edileceğini söyledi.

"İNTİKAMIMIZI ALACAĞIZ"

Serhiy Prytula, yaptığı açıklamada “Bizi korkutmak istediler ama biz daha çok birleştik. Unutmayın: Ukraynalıları asla kızdırmayın. Hiçbir zaman. İnsanlar intikam için bağışta bulundu, bu yüzden intikamın gerçekleşmesini sağlayacağız.” sözlerini kullandı.

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, salı günü video konferans yoluyla G7 liderlerine Rusya'nın son iki gün içinde Ukrayna şehirlerini vurmak için çok çeşitli mühimmatlar kullandığını ve çok sayıda kişinin öldüğünü söylemişti.

24 saatte 10 milyon dolar topladılar… Ukrayna’dan Rusya’ya ‘kamikaze’ drone cevabı
Serhiy Prytula, savaşın ilk günlerinden beri topladığı para yardımlarıyla Ukrayna ordusuna destek oluyor

"DAHA FAZLA SİLAHA İHTİYACIMIZ VAR"

Sadece 26 saat süren ve sonra kapatılan kitle fonlaması egzersizinin kurucularından biri olan aktivist Serhii Sternenko, bomba sığınaklarındaki ve başka yerlerdeki insanlardan yapılan bağışları anlattı:

“Kampanyalarımız savunmamızı güçlendiriyor; biz insanlar, Ukrayna ordusuna yardım ediyoruz. Ancak bu terörü ve Rusya'nın bu Avrupa ülkesinde her gün işlediği soykırım suçunu durdurmak için müttefiklerimizden hala daha fazla silaha ihtiyacımız var.”

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#Kamikaze Drone#UKRAYNA#Rusya Savaş

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