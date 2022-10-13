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Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi! Kritik zirveden ilk mesajlar...

Güncelleme Tarihi:

#Erdoğan#Putin#Kazakistan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 12:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği kritik görüşme sona erdi. İki liderin görüşmesi 1 buçuk saat sürdü. Rusya Devlet Başkanı görüşme öncesi yaptığı açıklamada "Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu vurgusu yaptı ve "Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir." dedi.

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Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği kritik görüşme sona erdi.

İki lider zirvenin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'nda bir araya geldi. Kritik görüşme 1 buçuk saat sürdü.

Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi Kritik zirveden ilk mesajlar...

PUTİN: GAZ TEDARİKİNDE EN GÜVENLİ GÜZERGAH TÜRKİYE

Rusya Devlet Başkanı Putin görüşme öncesi yaptığı açıklamada gaz tedarikinde en güvenli güzergahın Türkiye olduğunu belirtti ve şunları söyledi;

"Ağustos ayında yapılan bütün anlaşmalar yerine getiriliyor. İlgili arkadaşlar tüm verilen hedefleri yerine getiriyor. Hem yatırım süreci hem Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı ile ilgili çalışmaları yapılıyor. Şu an 22 bin kişi sahada çalışıyor.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZ MERKEZİ YAPMAK İSTİYORUZ"

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Gelecek sene mayıs ayında ilk yakıtı getirmeyi hedefliyoruz böylece yeni bir aşamaya girmiş olacağız. Türkiye en güvenli güzergah haline geldi. Bu gaz boru hattını daha yoğun bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz.

Ticaret hacmimiz artıyor. Diğer konularda çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz.

UKRAYNA TAHILINI ALAN ÜLKELER ERDOĞAN'A MİNNETTAR OLMALI

Tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AKKUYU VURGUSU: DÜNYADA FARKLI BİR SES GETİRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı açıklamada, "Akkuyu ile ilgili olarak birinci trübün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılmış olması dünyada farklı bir ses getirecektir. Sinop ile ilgili de bir adım atılabilirse bu farklı bir çarpan etkisi yapacaktır" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"Rusya tahıl ve gübresini Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda bizler de kararlıyız.
Bu ülkelerin isimlerini dahi belirlemede müşterek bir çalışma içeresinde olabiliriz. Bunu yapmamız dünyada birçok dengeyi lehte çevirecektir diye düşünüyorum Bu adımlar belli çevreleri rahatsız ederken az gelişmiş ülkeleri memnun edecektir"

Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi Kritik zirveden ilk mesajlar...

1.5 SAAT SÜRDÜ

İki liderin basına kapalı yaptığı görüşme 1 buçuk saat sürdü ve az önce sona erdi.

MÜZAKERE TEKLİFİ MASADA 

Son olarak 16 Eylül’de Özbekistan’da düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde yüz yüze bir araya gelen iki liderin gündeminde, Türkiye’nin Ukrayna’da barış için müzakerelere ev sahipliği yapma teklifinin olması bekleniyordu.
Son dakika: Erdoğan-Putin görüşmesi sona erdi Kritik zirveden ilk mesajlar...

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Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in ikili ilişkiler ve Ukrayna sorununu ele alacağı belirtilmişti.

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PUTİN'DEN GAZ KRİZİ İÇİN 'TÜRKİYE' ÖNERİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada Avrupa’daki doğalgaz krizinde çözüm için Türkiye’yi işaret etti.

Moskova Enerji Haftası konferansındaki konuşmada Kuzey Akım gazını Karadeniz’e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, “Türkiye’de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, rezerv kullanımı enerji sorununu çözmez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında” dedi.

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#Erdoğan#Putin#Kazakistan

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