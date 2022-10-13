Akılalmaz anlar… Alman siyasetçi soykırım anıtında böyle dans etti!

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İkinci Dünya Savaşı sırasında Avrupalı ​​Yahudilerin sistematik olarak öldürülmesi, yani Holokost süresince, 1941'den 1945'e kadar, Nazi Almanya’sı ve müttefikleri, Avrupa'nın Yahudi nüfusunun yaklaşık üçte ikisini katletti.

Romanlar, Polonyalılar, Ukraynalılar, Sovyet sivilleri, eşcinseller, savaş esirleri ve Nazilerin gözünde siyasi olarak istenmeyen kişiler de dahil olmak üzere diğer gruplar da sistematik olarak öldürüldü. MİLYONLARCA İNSAN NAZİLER TARAFINDAN KATLEDİLDİ

Holokost'ta kaç kişinin öldürüldüğüne dair gerçek rakam bilinmiyor, ancak tahminler 6 milyon Yahudi'ye ek olarak 11 milyon insanın daha öldürüldüğünü belirtiyor.

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Holokost Anıtı olarak da bilinen Katledilen Avrupa Yahudileri Anıtı, Almanya'nın başkentinde Nazi Almanyası'ndaki Holokost'un Yahudi kurbanlarına bir anıt olarak inşa edilmiş 200 bin metrekarelik geniş bir alandır.

6 milyondan fazla Yahudi kurbanından yaklaşık 3 milyonunun adı İsrail'in Yad Vasham müzesinden elde edilmiş buradaki anıta yazılmıştır. KUTSAL ANMA ANITI...

Yıllar boyunca dünya tarihinde yaşanmış en büyük acılardan birini içinde bulundurmuş bu alan sadece Yahudiler için değil birçok dünya vatandaşı için saygıyla yaklaşılan ve kutsal kabul edilen bir yer.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD partisi) üyesi bir politikacının bu anıta gidip yaptığı şeyin bu kadar çok tepki toplamasının, gazete manşetlerine taşınmasının ve sosyal medyada büyük ses getirmesinin sebebi de bu zaten…

Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğrafta aşırı sağcı politikacı Holger Winterstein, katledilen altı milyondan fazla Yahudi için Berlin'deki anıtı oluşturan taş levhalardan birinin üzerinde kollarını öne doğru uzatarak ve dans ederek poz verdi. AŞIRI SAĞCI POLİTİKACI TEPKİ ÇEKTİ

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Alman medyası, fotoğrafın cumartesi günü Almanya için Alternatif tarafından düzenlenen bir protestodan sonra çekildiğini bildirdi.

Politikacı, orta Almanya'da bir eyalet olan Thüringen'de bir ilçe temsilcisi.

AfD, Winterstein'a karşı 'son derece saygısız davranışı' nedeniyle harekete geçeceğini söyledi.

İsrail'in Berlin büyükelçisi, Winterstein'ı anma töreninde dans ettiği için kınadı. Aynı zamanda İsrail'in İngiltere eski büyükelçisi olan Ron Prosor, sosyal medya hesabından, Winterstein'ın 'kendisine ve partisine utanç getirdiğini' yazdı. "UTANÇ VERİCİ ŞÖHRET"

Bununla da yetinmeyen büyükelçi, Holger Winterstein’ı kastederek “Utanç verici şöhret dakikanızın tadını çıkarın çünkü adınız yakında unutulacak. Anma töreninde anılan kutsal ruhlar ise asla unutulmayacak.” dedi.

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AfD partisinin Berlin eyalet lideri Bjoern Hoecke, 2018'de, Holokost anıtını 'utanç anıtı' olarak nitelendirmiş ve Almanya'yı geçmişini hatırlama şekli için '180 derecelik bir dönüş' dediği için partiden ihraç edilmesi istenmişti.