2 yıl evde tek başına

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Fransa’da bir annenin erkek arkadaşıyla yaşamak için 9 yaşındaki çocuğunu terk ettiği haberi yürek burktu. Kimliği açıklanmayan çocuk 2020’den 2022’ye kadar Fransa’nın Charente bölgesindeki Nersac kasabasındaki evde yalnız bırakılırken, annesi erkek arkadaşıyla birlikte beş kilometre uzakta yaşadı ve oğlunu ara sıra ziyaret etti. 2 yıl tek başına yaşayan küçük çocuk, kek ve konserve ürünlerle beslendi, komşusunun bahçesinden domates çalıp yedi, geceleri 3 kat yorganla ısınmaya çalıştı.

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2 yıl boyunca kek ve konserve ürünlerle beslenen küçük çocuk, mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine sosyal hizmetlerin koruması altına alındı.

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Nersac Belediye Başkanı Barbara Couturier, çocuğun çoğu zaman sıcak suya sahip olmadığını, soğukta kaldığını ama bütün bunlara rağmen 2 yıl boyunca okula devam ettiğini ve iyi bir öğrenci olduğunu vurguladı. Couturier, “Çocuğun annesiyle 2022 yılının mayıs ayında tanıştım. Bize maddi sorunları olduğunu söyledi ve biz de ona yiyecek yardımı için çek verdik ama o işlenmiş gıda ürünleri aldı, bu da beni şüphelendirdi. Mahalle sakinleri bana yalnız yaşayan bir çocuk olduğunu söyledi. Ben de iki durumu birbirine bağladım ve polise haber verdim” dedi. Couturier, çocuğun 2022 yılının eylül ayından bu yana sosyal hizmetlerin bakımı altında olduğunu söyledi. Annenin 18 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.