12 katlı binanın altında kaldılar... Umutlar tükeniyor!

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

ABD’nin Florida eyaletinin Miami Dade kentinde 12 katlı binanın kısmen çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükselirken bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Miami Beach şehir yönetiminden yapılan açıklamada, enkaz altından çıkarılan bir yaralının hastanede hayatını kaybettiği ve ölü sayısının 9'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, Florida Valisi Ron DeSantis ve Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, bölgeyle ilgili olağanüstü hal bildirileri yayınladılar." ifadesine yer verildi.

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) yetkilisinin yaptığı açıklamada ise Ordu Mühendisler Birliğinin kurtarma çalışmalarına teknik yardım sağlamak için enkaz alanına getirildiği bildirildi.

Miami-Dade İlçe Belediye Başkanı Daniella Levine Cava da çöken binada ölen 9 kişiden 4'ünün kimliklerinin tespit edildiğini belirtti.

24 Haziran gecesi bir kısmı çöken binanın enkazının hala altında olduğu düşünülen 156 kişiye, ölü ya da diri olarak ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi.

Cumartesi günü sürdürülen kurtarma çalışmaları yıkıntıların altında yangın çıkması üzerine durdurulmuştu.

Çalışmalar yeniden başladığında beş kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece hayatını kaybettiği kesinleşenlerin sayısı dokuza yükseldi.

Daha önce enkazın altından çıkarılan üç cenazenin de kimliği belirlendi. Böylece kayıp kişi sayısı 152'ye indi. Ancak enkaz altında kaş kişi olduğu tam olarak bilinmiyor. Arama kurtarma çalışmalarına katılan uzmanlar, enkaz altındakilerin arasında hayatta kalanların olabileceğini söylüyor.

TASARIMINDA 'BÜYÜK HATA'!

1980'de inşa edilen binanın yıkılma nedeni henüz belirlenemedi.

2018 yılında yapılan bir soruşturma kapsamında ise binanın orijinal tasarımında 'büyük bir hatanın' tespit edildiği ortaya çıktı.

Bir mühendisin raporuna göre bir kısmı yıkılan Champlain Kuleleri'ndeki bir hatanın deniz kenarında bulunan binanın temelindeki suyun tahliye edilmesini zorlaştırdığı tespit edildi.

Belge binanın yıkılmasının ardından kamuoyuna açıklandı.

Bina bu yüzden mi yıkıldı, bu raporun ardından iyileştirme çalışmaları yapıldı mı henüz bilinmiyor.

Champlain Kuleleri'nin bu yıl milyonlarca dolarlık bir restorasyon sürecinden geçmesi bekleniyordu.

136 dairelik apartmanın 55 dairesi perşembe gecesi çok sayıda sakini uykudayken yıkıldı.

MEKSİKA VE İSRAİL'DEN EKİPLER YARDIM EDİYOR

Yakınlarının bina enkazında olduğunu anlatan kimi vatandaşlar ise umutlarının yavaş yavaş tükendiğini ifade etti.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarında eğitimli köpekleri, droneları ve inşaat makinelerini kullanıyor.

Meksika ve İsrail'den ekipler de çalışmalara katkı sunuyor.

Ancak zaman ilerledikçe ve enkaz altında kalanlara ulaşılamadıkça bina sakinlerinin canlı olarak kurtulma ihtimali giderek azalıyor. Uluslararası haber ajansları bölgeden çaresizce bekleyen insanların fotoğraflarını servis ediyor. Kimileri kiliselerde, kimileri binanın çevresindeki güvenli alandan ayrılmayarak sevdiklerinin canlı şekilde enkazdan çıkarılması için dua ediyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarının yapıldığı alana binada yaşayan ve enkaz altında kalıp hala haber alınamayan kişilerin fotoğrafları asılmış durumda. Yakınları sevdiklerinin fotoğraflarına bakarak gözyaşı döküyor.

Bazı Latin Amerika ülkelerinin konsoloslukları, vatandaşlarının enkaz altında olabileceği bildiriminde bulundu.

Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benítez'in eşi Silvana López Moreira'nın akrabalarının da kayıplar arasında olduğu öğrenildi. Moreira'nın kardeşinin de kocası ve çocuklarıyla birlikte binada yaşadığı aktarıldı.

Arama kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanları tespit edebilmek için ısıya duyarlı kameralardan ve kurtarma köpeklerinden yararlanıyor. Ancak enkazda kaymalar olmasından korkulduğu için kurtarma çalışmaları yavaş ilerliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Florida Valisi Ron DeSantis'in bölgede acil durum ilan etmesini istedi ve "Florida halkı bizden nasıl bir yardım isterse yapmaya hazırız" dedi.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor