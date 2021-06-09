Güney Kore'de 5 katlı bina çöktü: 9 ölü, 8 yaralı
Güney Kore’de yıkım çalışması süren 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Güney Kore’de yıkım çalışması süren 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu 9 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yonhap’ın haberine göre, itfaiye ekipleri, Gwangju kentinde yıkım sırasında çöken 5 katlı binanın enkazının bir otobüsün üzerine devrildiğini belirtti.
Yetkililer, olayda en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin ağır yaralandığını açıkladı.
Olayda yaşamını yitirenlerin tamamının bina yakınında bulunan otobüsün içindeki kişiler olduğu bildirildi.
Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
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