11 yıl uğraştılar ama fayda etmedi… Singapur, zihinsel engelli denen adamı idam etti!

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Singapur, Malezyalı Nagaenthran K. Dharmalingam'ın idam edilmesini kararını şu sözlerle savundu:

"Ne yaptığını biliyordu!"

IQ'su 69 olan Nagaenthran K. Dharmalingam, 2009 yılında Singapur'a 42 gram eroin sokmaktan suçlu bulunduktan sonra dün, asılarak idam edildi.

Singapur Merkezi Narkotik Bürosu ve Başsavcılık makamları, uluslararası eleştirilerin ardından ölüm cezasının kullanılmasını savunan açıklamalar yayınladı.

Dünya çapındaki protestolar idamı durdurmaya yetmedi

34 yaşındaki Nagaenthran K. Dharmalingam, dünyanın en sert narkotik yasalarına sahip olan Singapur'a en az 42 gram (1.48 ons) eroin sokmaktan ve uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunmuştu.

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Çarşamba sabahı, çok sayıda resmi itiraza ve zihinsel engelli olduğu iddialarına rağmen cezası infaz edildi…

Nagaenthran'ın geçen yıl infaz edilecek cezası koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelenmişti. Avukatları ve insan hakları aktivistleri, Nagaenthran'ın IQ'sunun zihinsel engelli olarak kabul edilen bir seviye olan 69 olduğunu öne sürüyorlardı.

Ancak Singapur'un Merkezi Narkotik Bürosu çarşamba günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Nagaenthran'ın eylemlerinin "kasıtlı, amaçlı ve hesaplanmış bir karar" olduğunu söyledi ve mahkeme bulgularında adamın "ne yaptığını bildiğini" yinelendi.

Ailesi Nagaenthran'ın tabutunun başında böyle gözyaşı döktü

Başsavcılık makamları da, ayrı bir açıklamada, Nagaenthran'ın adil bir şekilde yargılandığını ve "temyiz haklarını ve yaklaşık 11 yıl boyunca yasa uyarınca neredeyse tüm diğer başvuruları kullanarak tükettiğini" söyledi.

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Dava, Birleşmiş Milletler uzmanları, İngiliz milyarder Richard Branson, AB ve Uluslararası Af Örgütü tarafından yıllarca takip edilmiş ve uluslararası kurumlar Singapur'u ölüm cezasını hafifletmeye çağırmıştı.

Avrupa Birliği cezayı "insanlık dışı" olarak nitelendirmiş ve Singapur'u infazları durdurması için uyarmıştı.

Singapur hükümeti ise ölüm cezasının uyuşturucu kaçakçılığına karşı caydırıcı bir unsur olduğunu ve vatandaşlarının çoğunun ölüm cezasını desteklediğini söylüyor.

Ülkede bir başka Malezyalı uyuşturucu kaçakçısı Datchinamurthy Kataiah da yarın idam edilecek.