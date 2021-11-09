Singapur'da Kovid-19'a yakalanan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen mahkumun idam cezası ertelendi

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Singapur'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Malezyalı mahkumun idam cezası ertelendi. Rus TASS haber ajansına göre, Singapur Temyiz Mahkemesi, 2010'da Singapur'a yaklaşık 42 gram eroin kaçırmaya teşebbüs ettiği için ölüm cezasına çarptırılan Nagaenthran Dharmalingam'ın 10 Kasım'daki infazını Hakim Andrew Phang'ın kararına dayanarak erteledi.

Hakim, "koşullar göz önüne alındığında" mahkemenin devam etmesinin uygun olmadığına inandığını belirterek, 10 Kasım'da yapılması planlanan infazın ertelenmesi gerektiğini kaydetti.

Yargıç, duruşmayı henüz belirlenemeyen bir tarihe erteledi ve yargılama bitene kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi.

DHARMALİNGAM'IN ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU YÖNÜNDEKİ İDDİA

Öte yandan dün, Singapur Yüksek Mahkemesi, bir avukatın Dharmalingam'ın zihinsel engelli olduğu yönündeki iddiasını reddetti.

Yargıç See Kee Oon, sanığın avukatının tıbbi bir değerlendirme olmaksızın yaptığı bu tür varsayımlar için ikna edici bir gerekçesi olmadığını açıkladı. Yüksek Mahkeme, sanığa karara yeniden itiraz etme fırsatı verdi.

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Malezyalı ve uluslararası insan hakları örgütleri, 33 yaşındaki Nagaenthran Dharmalingam'ın zihinsel engelli olduğu ve suç çetelerinin onu uyuşturucu taşımaya ikna ederek ondan faydalandığı konusunda ısrar ediyor.

Singapur mahkemeleri, daha önce Malezyalı adamın ne yaptığını bildiğine hükmetmişti.

Avukatı M Ravi, müvekkilinin bir kurban olduğunu ve salıverilmesi gerektiğini söyledi. Ravi "Oyuna getirildi. Bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunun kurbanı. Tedaviye ve yardıma ihtiyacı var" dedi.

60 binden fazla kişi, Singapur devlet başkanına af talebiyle yazılan ve akıl hastası bir kişinin infaz edilmesinin uluslararası insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan dilekçeye imza attı.

O dönem 21 yaşında olan Nageathran, 2009 yılında baldırına yapıştırılmış haldeki yaklaşık 43 gram eroini Malezya'dan Singapur'a sokmaya çalışırken yakalanmıştı.

Nageathran, bir uzmanın zihinsel engele işaret eden 69 IQ puanına sahip olduğunu belirlemesine karşın, ölüm cezasına çarptırıldı.

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Ancak Singapur hükümeti, Nageathan'ın "yaptıklarının doğasını net bir şekilde anladığını ve yaptığının doğruluğu ya da yanlışlığını yargılama yetisini kaybetmediğini" savundu.

Dünyanın en sıkı uyuşturucu yasalarından birine sahip olan Singapur'da ölüm cezası büyük ölçüde tartışmalı bir uygulama.