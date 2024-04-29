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Vaktı muaraza ne demek? Vaktı muaraza kelime anlamı nedir? İşte merak edilen detaylar

Güncelleme Tarihi:

#Muaraza#Vaktı Muaraza#Ne Demek
Vaktı muaraza ne demek Vaktı muaraza kelime anlamı nedir İşte merak edilen detaylar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 00:23

Vaktı muaraza ne demek? Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt Efendi'nin dediği "Vaktı muaraza" diziyi izleyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, vaktı muaraza ne demek, ne anlama geliyor. İşte merak edilip araştırılan kelimenin anlamı...

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"Vakt-ı Mekatıl"dan sonra şimdi de "Vakt-ı Muaraza" kelimesinin anlamı merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyt Efendi, amcası Sadi Hüdayi'yi mürşit olarak tanımayıp vaktı muaraza talebinde bulundu. Ekrana gelen bölümü izleyenler merak içerisinde "Vaktı muaraza ne demek? Vaktı muaraza kelime anlamı nedir?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...

VAKTI MUARAZA NE DEMEK?

TDK'ya göre muaraza çekişme ve kavga anlamlarına gelmektedir. Vaktı muaraza ise ihtilafa düşülen konular sonrasında yapılan tartışma zamanını ifade ediyor.

Dizide ise Cüneyt Efendi ve Sadi Hüdayi mürşitlik için vaktı muarazada birbirleriyle münazara edecekler. Münzarayı kaybeden kişi ise yıllarca dergahtaki bir hücrede hapis kalacak.

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Vaktı muaraza ne demek? Vaktı muaraza kelime anlamı nedir? İşte merak edilen detaylar

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