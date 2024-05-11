NASA duyurdu: Son dakika güneş patlaması meydana geldi! Güneş patlaması 2024 nedir, etkileri neler, elektrik kesintisi olur mu?

NASA, son yıllarda yaşanan en önemli Güneş Patlaması yaşandığını duyurdu. 10 Mayıs Güneş Patlaması hadisesi ile ilgili fotoğraf yayınlayan NASA, olayın detaylarına yer verdi. Öte yandan bu olayı Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tespit etti. Güneş patlaması 2024 etkileri neler, elektrikler kesilecek mi? sorusu da bu olayın ardından araştırılmaya başlandı. Jeomanyetik fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanıyla Güneş rüzgarları arasındaki etkileşim sonucu ortaya çıkar ve GPS gibi teknolojik altyapıları etkileyebilir, hatta radyo frekansları ve uydu operasyonları gibi iletişim sistemlerini de aksatabilir. İşte detaylar...