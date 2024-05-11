Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman? 2024 Fenerbahçe kongresi için süreç başladı

SAADETTİN SARAN HAZIRLIKLARI SÜRDÜRÜYOR!

Geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunan Saran, Adaylık sürecinde Ali Koç ile görüştüğünü dile getirirken, "Bu sefer, kasım ayında Ali Bey ile görüştük. 'Çok emek verdin, maddi manevi çok yoruldun. Aday olmayacaksan ben varım, bu işi iyi yapacağıma inanıyorum' dedim. O da, "Ben de senin iyi yapacağına inanıyorum" dedi. 'Ben aday olup olmayacağı bilmiyorum ama asla asla deme' dedi. Bize defterleri açtı. İnanılmaz şeffaf yaklaştı bize. Ona yapılmayanı o bize yaptı. Biz Ali Bey'in şeffaflığı sayesinde Ekim-Kasım ayından beri ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Şunu iddia ediyorum, Türk spor tarihinin en hazır yönetimiyle geliyoruz" diye konuşmuştu.