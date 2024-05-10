Eurovision 2024 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? 2024 Eurovision şarkı yarışması finali ne zaman?

EUROVİSİON 2024 2. YARI FİNAL KAZANANLARI
1- Malta Sarah Bonnici - Loop
2- Arnavutluk Besa/Titan
3- Yunanistan Marina Satti/Zari
4- İsviçre Nemo/The Code
5- Çek Cumhuriyeti Aiko/Pedestal
6- Avusturya Kaleen/ We Will Rave
7- Danimarka Saba/Sand
8- Ermenistan Ladaniva/Jako
9- Litvanya Dons/Hollow9- Litvanya Dons/Hollow
10- San Marino Megara/11:11
11- Gürcistan Nutsa Buzaladze/Firefighter
12- Belçika Mustii/Before the Party's Over
13- Estonya 5 MıınustxPuuluup/ (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi
14- İsrail Eden Golan/Hurricane
15- Norveç Gate/Ulveham
16- Hollanda Joost Klein/Europapa