Eurovision 2024 kim kazandı, hangi ülke birinci oldu? 2024 Eurovision şarkı yarışması finali ne zaman?

Etkinlik, ülkenin 2023 yarışmasında Loreen'in " Tattoo " şarkısıyla kazandığı zaferin ardından İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşiyor . Avrupa Yayın Birliği (EBU) ve ev sahibi yayıncı Sveriges Television (SVT) tarafından düzenlenen yarışma, Malmö Arena'da yapılıyor ve 7 ve 9 Mayıs'ta iki yarı final ve 11 Mayıs 2024'te finalden oluşuyor. Üç canlı gösteri Petra Mede ve Malin Åkerman tarafından sunuluyor.