Üniversiteler ne zaman açılacak? 2023-2024 üniversite açılış tarihleri

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Üniversiteler ne zaman açılıyor sorusu, tercihlerin açıklanmasının akabinde birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Yüksek oranda yeni bir şehre yerleşen öğrenciler, üniversitelerin açılacağı tarihe göre barınma ve şehri tanıma gibi ihtiyaçlarını gerçekleştirecek. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacağı ile merak konusu olmaya devam ediyor. Üniversite eğitimleri, 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların da açılacağı 11 Eylül tarihinde başlayacak. Fakat bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.