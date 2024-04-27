Nihal Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Nihal Candan cezaevinden çıktı mı, tahliye mi edildi? İşte Nihal Candan hayatı ve biyografisi!

NİHAL CANDAN KİMDİR?
Nihal Candan, 1995 yılında Mersin’de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Nihal Candan, İşte Benim Stilim programında yarıştı. Candan, daha sonra ise ise 2016 yılında Survivor'da yarıştı.
Bahar Candan kimdir?
Bahar Candan, 1998 yılında doğdu. Nihal Candan’ın kardeşidir. Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor. Bahar Candan, İşte Benim Stilim yarışmasında yarışmıştı. Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli söylediği şarkıya klip çekmişti.