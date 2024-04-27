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Nihal Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sosyal medya fenomeni Nihal Candan cezaevinden çıktı mı, tahliye mi edildi? İşte Nihal Candan hayatı ve biyografisi!

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#Nihal Candan Kimdir#Bahar Candan#Nihal Candan Cezaevinden Çıktı Mı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 18:40

Nihal Candan serbest mi bırakıldı sorusu çıkan haberler üzerine araştırılmaya başlandı. Sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın hayatı ve biyografisi, son gelişmeler ile yeniden gündeme geldi. Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan Nihal Candan'ın cezaevinde 'anoreksiya'ya yakalanarak 37 kiloya kadar düştüğü öğrenildi. Sağlık durumunun kötüye gittiği açıklanan Candan için mahkeme kararını verdi. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alınarak 16 Kasım'da da tutuklanmıştı. Peki, Nihal Candan kimdir, kaç yaşında, nereli? Nihal Candan cezaevinden çıktı mı? İşte, ayrıntılar.

1/4Nihal Candan kimdir, kaç yaşında, nereli Sosyal medya fenomeni Nihal Candan cezaevinden çıktı mı, tahliye mi edildi İşte Nihal Candan hayatı ve biyografisi

Geçen yıl fenomenlere düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonuyla tutuklanan Nihal Candan için karar verildi. Kardeşi Bahar Candan ile beraber Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan Nihal Candan'ın yeme alışkanlığı bozulduğu ve 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalığa yakalandığı öğrendildi. Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Raporun ardından mahkeme Nihal Candan'ın tahliyesine karar verdi. İşte Benim Stilim programı ile ün kazanan Nihal Candan, İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. İşte, Nihal Candan'ın hayatı ve biyografisi.

2/4NİHAL CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI

NİHAL CANDAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI MI?

Suç örgütü üyeliği gerekçesiyle tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan'a sağlık sorunları nedeniyle tahliye kararı verildi.

Resmi kurum ve kuruluşların icradan satışa çıkardığı araçları ucuza satarak güven kazanan suç örgütünün, bu yöntemle araç talepleri aldığı ve para topladıklarını tespit edilmişti. Daha sonra ihalede sorun olduğu gerekçesi ile mağdurlara geri ödeme yapılmadığı, araç teslimi sağlamadıkları belirlenmişti. Polis ekipleri, katıldıkları bir moda programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin söz konusu şebekenin paralarını akladıklarını da tespit etmiş düzenlenen operasyonla Candan kardeşler gözaltına almıştı. Candan kardeşler, Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından geçen yıl 16 Kasım'da tutuklanmıştı.

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3/4Nihal Candan kimdir, kaç yaşında, nereli Sosyal medya fenomeni Nihal Candan cezaevinden çıktı mı, tahliye mi edildi İşte Nihal Candan hayatı ve biyografisi

Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan kardeşlerden Nihal Candan'ın tutuklanmasını protesto etmek için cezaevinde yemek yememeye başladığı öğrenildi. Bir süre sonra yeme alışkanlığı bozulan Nihal Candan'a 'anoreksiya nevroza' adı verilen hastalık teşhisi konuldu. Hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın psikolojisinin bozuk olduğu da belirtiliyordu. Dün hastaneye kaldırılan Candan için doktorlar cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine Candan'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar verildi.

4/4NİHAL CANDAN KİMDİR

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Nihal Candan, 1995 yılında Mersin’de doğdu. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Nihal Candan, İşte Benim Stilim programında yarıştı. Candan, daha sonra ise ise 2016 yılında Survivor'da yarıştı.

Bahar Candan kimdir?

Bahar Candan, 1998 yılında doğdu. Nihal Candan’ın kardeşidir. Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor. Bahar Candan, İşte Benim Stilim yarışmasında yarışmıştı. Bahar Candan, "Dondurma Gibisin" isimli söylediği şarkıya klip çekmişti.

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