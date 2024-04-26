EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Ege Denizi Karaburun İzmir'de saat 13:55'te 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Hemen öncesinde bu kez İzmir Seferihisar'da saat 13:44'te 2.1 deprem büyüklüğü kaydedildi. Bugün bir son dakika deprem haberi de Yozgat Kadışehri ilçesinden geldi. AFAD son depremler verilerine göre sarsıntı 13:24'te meydana geldi ve 2.2 olarak ölçüldü.