Güncelleme Tarihi:
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2024-04-28 15:25:36
|38.73083
|39.97
|7.0
|ML
|1.7
|Palu (Elazığ)
|2024-04-28 15:05:16
|37.34861
|36.82444
|7.6
|ML
|0.9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 14:27:25
|38.20417
|38.49722
|11.2
|ML
|1.3
|Battalgazi (Malatya)
|2024-04-28 13:58:27
|37.36028
|37.02667
|8.2
|ML
|1.5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 13:53:19
|35.4825
|27.89972
|7.0
|ML
|2.0
|Akdeniz - [128.93 km] Marmaris (Muğla)
|2024-04-28 13:48:15
|37.25528
|36.89472
|7.7
|ML
|1.0
|Nurdağı (Gaziantep)
|2024-04-28 13:41:14
|36.95333
|27.90694
|7.01
|ML
|1.6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.70 km] Milas (Muğla)
|2024-04-28 13:37:38
|36.93861
|29.31083
|6.87
|ML
|1.5
|Çameli (Denizli)
|2024-04-28 13:25:51
|35.30361
|27.9
|6.91
|ML
|2.1
|Akdeniz - [148.59 km] Marmaris (Muğla)
|2024-04-28 13:23:48
|35.18583
|27.82
|6.82
|ML
|2.1
|Akdeniz - [162.56 km] Marmaris (Muğla)
|2024-04-28 13:15:41
|37.89528
|36.28556
|6.98
|ML
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 13:06:27
|40.10194
|35.04278
|7.99
|ML
|1.3
|Alaca (Çorum)
|2024-04-28 13:04:23
|36.98611
|28.53167
|6.97
|ML
|1.1
|Köyceğiz (Muğla)
|2024-04-28 12:26:05
|40.33472
|40.80861
|6.43
|ML
|0.7
|İspir (Erzurum)
|2024-04-28 12:11:55
|36.23528
|36.80917
|10.2
|ML
|1.4
|Harem, İdlib (Suriye) - [12.99 km] Reyhanlı (Hatay)
|2024-04-28 11:14:27
|40.41778
|28.85111
|7.05
|ML
|2.3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.12 km] Mudanya (Bursa)
|2024-04-28 10:38:00
|39.45667
|40.53611
|21.81
|ML
|2.4
|Yedisu (Bingöl)
|2024-04-28 10:25:11
|37.31528
|37.00167
|7.23
|ML
|1.3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 09:55:00
|38.08417
|37.56139
|6.97
|ML
|2.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 09:44:42
|36.94639
|45.455
|5.15
|ML
|2.4
|Naqadeh, West Azarbaijan (İran) - [73.47 km] Şemdinli (Hakkari)
|2024-04-28 09:41:12
|36.82806
|45.205
|4.83
|ML
|3.2
|Piranshahr, West Azarbaijan (İran) - [65.86 km] Şemdinli (Hakkari)
|2024-04-28 08:53:13
|38.82583
|37.43056
|6.98
|ML
|1.2
|Gürün (Sivas)
|2024-04-28 07:21:50
|40.82361
|31.83361
|14.58
|ML
|1.3
|Merkez (Bolu)
|2024-04-28 07:06:21
|36.88139
|37.11917
|6.94
|ML
|1.8
|Polateli (Kilis)
|2024-04-28 06:53:42
|38.26833
|38.70778
|11.27
|MW
|3.7
|Pütürge (Malatya)
|2024-04-28 06:11:10
|39.32167
|41.04278
|7.0
|ML
|1.6
|Karlıova (Bingöl)
|2024-04-28 05:52:33
|39.1675
|40.18583
|7.57
|ML
|1.2
|Karakoçan (Elazığ)
|2024-04-28 05:29:34
|37.24278
|28.7875
|6.99
|ML
|1.0
|Beyağaç (Denizli)
|2024-04-28 05:17:40
|36.01889
|28.11694
|7.0
|ML
|1.7
|Akdeniz - [68.03 km] Marmaris (Muğla)
|2024-04-28 05:15:58
|38.18611
|37.92444
|7.16
|ML
|1.0
|Doğanşehir (Malatya)
|2024-04-28 05:03:15
|37.46556
|29.72611
|7.11
|ML
|1.1
|Yeşilova (Burdur)
|2024-04-28 04:47:09
|40.32361
|41.15944
|6.93
|ML
|1.1
|Aziziye (Erzurum)
|2024-04-28 04:37:40
|37.75278
|35.28944
|7.18
|ML
|1.0
|Yahyalı (Kayseri)
|2024-04-28 04:27:17
|38.92472
|32.945
|7.0
|ML
|1.8
|Kulu (Konya)
|2024-04-28 04:12:48
|38.31222
|37.35694
|7.03
|ML
|1.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 02:50:36
|38.08833
|38.39194
|11.93
|ML
|2.5
|Çelikhan (Adıyaman)
|2024-04-28 02:34:28
|38.3825
|37.40806
|6.98
|ML
|2.7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 01:08:20
|38.625
|39.53861
|7.02
|ML
|1.9
|Keban Barajı - [01.71 km] Merkez (Elazığ)
|2024-04-28 01:02:12
|39.87
|40.20833
|7.0
|ML
|1.0
|Tercan (Erzincan)
|2024-04-28 00:51:47
|37.98222
|36.46278
|4.65
|ML
|2.6
|Göksun (Kahramanmaraş)
|Tarih(TS)
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2024-04-28 15:25:36
|7.0
|ML
|1.7
|Palu (Elazığ)
|2024-04-28 15:05:16
|7.6
|ML
|0.9
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 14:27:25
|11.2
|ML
|1.3
|Battalgazi (Malatya)
|2024-04-28 13:58:27
|8.2
|ML
|1.5
|Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 13:53:19
|7.0
|ML
|2.0
|Akdeniz - [128.93 km] Marmaris (Muğla)
|2024-04-28 13:48:15
|7.7
|ML
|1.0
|Nurdağı (Gaziantep)
|2024-04-28 13:41:14
|7.01
|ML
|1.6
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.70 km] Milas (Muğla)
|2024-04-28 13:37:38
|6.87
|ML
|1.5
|Çameli (Denizli)
|2024-04-28 13:25:51
|6.91
|ML
|2.1
|Akdeniz - [148.59 km] Marmaris (Muğla)
|2024-04-28 13:23:48
|6.82
|ML
|2.1
|Akdeniz - [162.56 km] Marmaris (Muğla)
|2024-04-28 13:15:41
|6.98
|ML
|1.3
|Göksun (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 13:06:27
|7.99
|ML
|1.3
|Alaca (Çorum)
|2024-04-28 13:04:23
|6.97
|ML
|1.1
|Köyceğiz (Muğla)
|2024-04-28 12:26:05
|6.43
|ML
|0.7
|İspir (Erzurum)
|2024-04-28 12:11:55
|10.2
|ML
|1.4
|Harem, İdlib (Suriye) - [12.99 km] Reyhanlı (Hatay)
|2024-04-28 11:14:27
|7.05
|ML
|2.3
|Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.12 km] Mudanya (Bursa)
|2024-04-28 10:38:00
|21.81
|ML
|2.4
|Yedisu (Bingöl)
|2024-04-28 10:25:11
|7.23
|ML
|1.3
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 09:55:00
|6.97
|ML
|2.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 09:44:42
|5.15
|ML
|2.4
|Naqadeh, West Azarbaijan (İran) - [73.47 km] Şemdinli (Hakkari)
|2024-04-28 09:41:12
|4.83
|ML
|3.2
|Piranshahr, West Azarbaijan (İran) - [65.86 km] Şemdinli (Hakkari)
|2024-04-28 08:53:13
|6.98
|ML
|1.2
|Gürün (Sivas)
|2024-04-28 07:21:50
|14.58
|ML
|1.3
|Merkez (Bolu)
|2024-04-28 07:06:21
|6.94
|ML
|1.8
|Polateli (Kilis)
|2024-04-28 06:53:42
|11.27
|MW
|3.7
|Pütürge (Malatya)
|2024-04-28 06:11:10
|7.0
|ML
|1.6
|Karlıova (Bingöl)
|2024-04-28 05:52:33
|7.57
|ML
|1.2
|Karakoçan (Elazığ)
|2024-04-28 05:29:34
|6.99
|ML
|1.0
|Beyağaç (Denizli)
|2024-04-28 05:17:40
|7.0
|ML
|1.7
|Akdeniz - [68.03 km] Marmaris (Muğla)
|2024-04-28 05:15:58
|7.16
|ML
|1.0
|Doğanşehir (Malatya)
|2024-04-28 05:03:15
|7.11
|ML
|1.1
|Yeşilova (Burdur)
|2024-04-28 04:47:09
|6.93
|ML
|1.1
|Aziziye (Erzurum)
|2024-04-28 04:37:40
|7.18
|ML
|1.0
|Yahyalı (Kayseri)
|2024-04-28 04:27:17
|7.0
|ML
|1.8
|Kulu (Konya)
|2024-04-28 04:12:48
|7.03
|ML
|1.0
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 02:50:36
|11.93
|ML
|2.5
|Çelikhan (Adıyaman)
|2024-04-28 02:34:28
|6.98
|ML
|2.7
|Elbistan (Kahramanmaraş)
|2024-04-28 01:08:20
|7.02
|ML
|1.9
|Keban Barajı - [01.71 km] Merkez (Elazığ)
|2024-04-28 01:02:12
|7.0
|ML
|1.0
|Tercan (Erzincan)
|2024-04-28 00:51:47
|4.65
|ML
|2.6
|Göksun (Kahramanmaraş)