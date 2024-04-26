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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU | 28 Nisan Pazar AFAD/Kandilli son depremler ekranı... Biraz önce nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte yeni verilerle günün son depremler listesi

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Son Depremler#Kandilli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 17:37

Son dakika deprem tablosu, 28 Nisan Pazar günü bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından kontrol ediliyor.  AFAD son depremler ekranına göre Malatya Pütürge'de saat 13.53'te Muğla Marmaris'te 2.0 büyüklüğünde ve 06.53'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Oluşan sarsıntının derinliği 11.27 km olarak kaydedildi. Son depremler listesine göre Bolu, Kilis, Bingöl, Denizli, Muğla, Burdur, Erzurum, Kayseri'de de sarsıntılar oluştu. Kaydedilen depremin en büyüğü Adıyaman Çelikhan'da 2.5 olarak ölçüldü. Bugünkü son depremler 28 Nisan AFAD ve Kandilli güncel tablosu deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, son deprem nerede ne zaman oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler 28 Nisan listesi...

1/5SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU | 28 Nisan Pazar AFAD/Kandilli son depremler ekranı... Biraz önce nerede deprem oldu, kaç şiddetinde İşte yeni verilerle günün son depremler listesi

AFAD ve Kandilli son depremler listesi deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında merak edilip araştırılıyor.  Bugün gerçekleşen son dakika deprem verileri anbean güncelleniyor. Peki, en son nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? İşte, son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi

2/5EN SON NEREDE DEPREM OLDU

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Ege Denizi Karaburun İzmir'de saat 13:55'te 2.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Hemen öncesinde bu kez İzmir Seferihisar'da saat 13:44'te 2.1 deprem büyüklüğü kaydedildi. Bugün bir son dakika deprem haberi de Yozgat Kadışehri ilçesinden geldi. AFAD son depremler verilerine göre sarsıntı 13:24'te meydana geldi ve 2.2 olarak ölçüldü.

EN SON HABERLER

3/5AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYer
2024-04-28 15:25:3638.7308339.977.0ML1.7Palu (Elazığ)
2024-04-28 15:05:1637.3486136.824447.6ML0.9Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-28 14:27:2538.2041738.4972211.2ML1.3Battalgazi (Malatya)
2024-04-28 13:58:2737.3602837.026678.2ML1.5Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-28 13:53:1935.482527.899727.0ML2.0Akdeniz - [128.93 km] Marmaris (Muğla)
2024-04-28 13:48:1537.2552836.894727.7ML1.0Nurdağı (Gaziantep)
2024-04-28 13:41:1436.9533327.906947.01ML1.6Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.70 km] Milas (Muğla)
2024-04-28 13:37:3836.9386129.310836.87ML1.5Çameli (Denizli)
2024-04-28 13:25:5135.3036127.96.91ML2.1Akdeniz - [148.59 km] Marmaris (Muğla)
2024-04-28 13:23:4835.1858327.826.82ML2.1Akdeniz - [162.56 km] Marmaris (Muğla)
2024-04-28 13:15:4137.8952836.285566.98ML1.3Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-28 13:06:2740.1019435.042787.99ML1.3Alaca (Çorum)
2024-04-28 13:04:2336.9861128.531676.97ML1.1Köyceğiz (Muğla)
2024-04-28 12:26:0540.3347240.808616.43ML0.7İspir (Erzurum)
2024-04-28 12:11:5536.2352836.8091710.2ML1.4Harem, İdlib (Suriye) - [12.99 km] Reyhanlı (Hatay)
2024-04-28 11:14:2740.4177828.851117.05ML2.3Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.12 km] Mudanya (Bursa)
2024-04-28 10:38:0039.4566740.5361121.81ML2.4Yedisu (Bingöl)
2024-04-28 10:25:1137.3152837.001677.23ML1.3Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-28 09:55:0038.0841737.561396.97ML2.0Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-28 09:44:4236.9463945.4555.15ML2.4Naqadeh, West Azarbaijan (İran) - [73.47 km] Şemdinli (Hakkari)
2024-04-28 09:41:1236.8280645.2054.83ML3.2Piranshahr, West Azarbaijan (İran) - [65.86 km] Şemdinli (Hakkari)
2024-04-28 08:53:1338.8258337.430566.98ML1.2Gürün (Sivas)
2024-04-28 07:21:5040.8236131.8336114.58ML1.3Merkez (Bolu)
2024-04-28 07:06:2136.8813937.119176.94ML1.8Polateli (Kilis)
2024-04-28 06:53:4238.2683338.7077811.27MW3.7Pütürge (Malatya)
2024-04-28 06:11:1039.3216741.042787.0ML1.6Karlıova (Bingöl)
2024-04-28 05:52:3339.167540.185837.57ML1.2Karakoçan (Elazığ)
2024-04-28 05:29:3437.2427828.78756.99ML1.0Beyağaç (Denizli)
2024-04-28 05:17:4036.0188928.116947.0ML1.7Akdeniz - [68.03 km] Marmaris (Muğla)
2024-04-28 05:15:5838.1861137.924447.16ML1.0Doğanşehir (Malatya)
2024-04-28 05:03:1537.4655629.726117.11ML1.1Yeşilova (Burdur)
2024-04-28 04:47:0940.3236141.159446.93ML1.1Aziziye (Erzurum)
2024-04-28 04:37:4037.7527835.289447.18ML1.0Yahyalı (Kayseri)
2024-04-28 04:27:1738.9247232.9457.0ML1.8Kulu (Konya)
2024-04-28 04:12:4838.3122237.356947.03ML1.0Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-28 02:50:3638.0883338.3919411.93ML2.5Çelikhan (Adıyaman)
2024-04-28 02:34:2838.382537.408066.98ML2.7Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-28 01:08:2038.62539.538617.02ML1.9Keban Barajı - [01.71 km] Merkez (Elazığ)
2024-04-28 01:02:1239.8740.208337.0ML1.0Tercan (Erzincan)
2024-04-28 00:51:4737.9822236.462784.65ML2.6Göksun (Kahramanmaraş)

4/5KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2024.04.28 17:10:12 38.4635 25.5687 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.28 16:28:24 39.2053 29.4010 7.5 -.- 1.7 -.- KARBASAN-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2024.04.28 15:36:00 40.0623 36.0355 5.1 -.- 1.8 -.- ARPACIKARACAY-SULUSARAY (TOKAT) İlksel
2024.04.28 13:58:23 37.2587 36.8798 27.1 -.- 1.7 -.- KIRISKAL-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.28 13:41:14 36.9228 27.8843 19.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.28 13:25:53 35.3192 27.6728 8.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.28 13:23:49 35.4542 27.5505 7.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.28 13:06:26 40.1747 35.1023 8.0 -.- 2.0 -.- SANCI-ALACA (CORUM) İlksel
2024.04.28 12:55:31 35.3905 27.6248 67.6 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel
2024.04.28 11:14:27 40.4108 28.8412 12.8 -.- 2.6 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2024.04.28 10:38:00 39.4237 40.5618 3.5 -.- 2.4 -.- YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.04.28 09:55:00 38.0792 37.5537 9.1 -.- 2.1 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.28 09:41:13 36.5208 45.0655 3.9 -.- 3.8 -.- IRAN İlksel
2024.04.28 07:18:55 34.7662 24.9027 16.2 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.28 07:06:20 36.8283 37.2030 5.2 -.- 1.8 -.- YILANCA-POLATELI (KILIS) İlksel
2024.04.28 06:53:41 38.2867 38.6900 3.2 -.- 3.5 3.5 KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2024.04.28 05:26:22 40.5423 23.5888 6.4 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2024.04.28 04:27:17 38.9012 33.0040 3.6 -.- 2.0 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel
2024.04.28 02:50:35 38.1175 38.4157 5.0 -.- 2.5 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.28 02:34:27 38.3978 37.4282 5.0 -.- 2.7 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.28 02:04:36 36.2025 36.1832 4.1 -.- 1.4 -.- HATAY (HATAY) İlksel
2024.04.28 00:51:46 38.0065 36.4773 5.0 -.- 2.7 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

EN SON HABERLER

5/5SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU | 28 Nisan Pazar AFAD/Kandilli son depremler ekranı... Biraz önce nerede deprem oldu, kaç şiddetinde İşte yeni verilerle günün son depremler listesi

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Tarih(TS)Derinlik(Km)TipBüyüklükYer
2024-04-28 15:25:367.0ML1.7Palu (Elazığ)
2024-04-28 15:05:167.6ML0.9Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-28 14:27:2511.2ML1.3Battalgazi (Malatya)
2024-04-28 13:58:278.2ML1.5Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-28 13:53:197.0ML2.0Akdeniz - [128.93 km] Marmaris (Muğla)
2024-04-28 13:48:157.7ML1.0Nurdağı (Gaziantep)
2024-04-28 13:41:147.01ML1.6Ege Denizi - Gökova Körfezi - [08.70 km] Milas (Muğla)
2024-04-28 13:37:386.87ML1.5Çameli (Denizli)
2024-04-28 13:25:516.91ML2.1Akdeniz - [148.59 km] Marmaris (Muğla)
2024-04-28 13:23:486.82ML2.1Akdeniz - [162.56 km] Marmaris (Muğla)
2024-04-28 13:15:416.98ML1.3Göksun (Kahramanmaraş)
2024-04-28 13:06:277.99ML1.3Alaca (Çorum)
2024-04-28 13:04:236.97ML1.1Köyceğiz (Muğla)
2024-04-28 12:26:056.43ML0.7İspir (Erzurum)
2024-04-28 12:11:5510.2ML1.4Harem, İdlib (Suriye) - [12.99 km] Reyhanlı (Hatay)
2024-04-28 11:14:277.05ML2.3Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [04.12 km] Mudanya (Bursa)
2024-04-28 10:38:0021.81ML2.4Yedisu (Bingöl)
2024-04-28 10:25:117.23ML1.3Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-04-28 09:55:006.97ML2.0Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-28 09:44:425.15ML2.4Naqadeh, West Azarbaijan (İran) - [73.47 km] Şemdinli (Hakkari)
2024-04-28 09:41:124.83ML3.2Piranshahr, West Azarbaijan (İran) - [65.86 km] Şemdinli (Hakkari)
2024-04-28 08:53:136.98ML1.2Gürün (Sivas)
2024-04-28 07:21:5014.58ML1.3Merkez (Bolu)
2024-04-28 07:06:216.94ML1.8Polateli (Kilis)
2024-04-28 06:53:4211.27MW3.7Pütürge (Malatya)
2024-04-28 06:11:107.0ML1.6Karlıova (Bingöl)
2024-04-28 05:52:337.57ML1.2Karakoçan (Elazığ)
2024-04-28 05:29:346.99ML1.0Beyağaç (Denizli)
2024-04-28 05:17:407.0ML1.7Akdeniz - [68.03 km] Marmaris (Muğla)
2024-04-28 05:15:587.16ML1.0Doğanşehir (Malatya)
2024-04-28 05:03:157.11ML1.1Yeşilova (Burdur)
2024-04-28 04:47:096.93ML1.1Aziziye (Erzurum)
2024-04-28 04:37:407.18ML1.0Yahyalı (Kayseri)
2024-04-28 04:27:177.0ML1.8Kulu (Konya)
2024-04-28 04:12:487.03ML1.0Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-28 02:50:3611.93ML2.5Çelikhan (Adıyaman)
2024-04-28 02:34:286.98ML2.7Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-28 01:08:207.02ML1.9Keban Barajı - [01.71 km] Merkez (Elazığ)
2024-04-28 01:02:127.0ML1.0Tercan (Erzincan)
2024-04-28 00:51:474.65ML2.6Göksun (Kahramanmaraş)
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