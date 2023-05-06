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Son dakika hava durumu tahminleri | Yarın (7 Mayıs Pazar) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
Son dakika hava durumu tahminleri | Yarın (7 Mayıs Pazar) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 22:55

Hava durumu tahminlerini son dakika raporu ile yayınlayan Meteoroloji, pazar günü için uyarıda bulundu. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken yarın birçok ilde sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu değerlendirmelerine göre pazar günü Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli'de kuvvetli yağış görülecek. Yapılan açıklamada vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Mayıs hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Muğla, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Muğla, Denizli, Tokat, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevreleri, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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EDİRNE 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri | Yarın (7 Mayıs Pazar) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden yağış uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Denizli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ADANA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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Son dakika hava durumu tahminleri | Yarın (7 Mayıs Pazar) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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ZONGULDAK 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Son dakika hava durumu tahminleri | Yarın (7 Mayıs Pazar) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tokat, Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika hava durumu tahminleri | Yarın (7 Mayıs Pazar) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden yağış uyarısı

ERZURUM 4°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 11°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu

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