ÇAMUR YAĞACAK! Meteoroloji'den bölge bölge toz taşınımı ve yağmur uyarısı geldi || 29 Nisan bugün hava durumu nasıl?

ANKARA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 12°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı