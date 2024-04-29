ÇAMUR YAĞACAK! Meteoroloji'den bölge bölge toz taşınımı ve yağmur uyarısı geldi || 29 Nisan bugün hava durumu nasıl?

ANKARA 14°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE 12°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı