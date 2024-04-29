×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

ÇAMUR YAĞACAK! Meteoroloji'den bölge bölge toz taşınımı ve yağmur uyarısı geldi || 29 Nisan bugün hava durumu nasıl?

Güncelleme Tarihi:

#Bugün#Hava Durumu#Yağmur
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 00:50

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Nisan hava durumu raporu yayınlandı. Yayınlanan hava durumu raporuna göre Ankara ve İstanbul için yağmur uyarısı geldi. Ayrıca bir haftadır devam eden toz taşınnımı bugün de etkili olacak. Toz taşınımın bazı bölgelerde yağmurla birleşmesiyle yağışların çamur yağmuruna dönmesi bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte 29 Nisan bölge bölge ve Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu raporu...

1/6ÇAMUR YAĞACAK Meteorolojiden bölge bölge toz taşınımı ve yağmur uyarısı geldi || 29 Nisan bugün hava durumu nasıl

Bugün hava durumu nasıl? Gün içerisinde plan yapacaklar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Nisan hava durumu raporu yayınlandı. Buna göre yarın Ankara ve İstanbul dahil birçok il için yağmur uyarısı yapıldı. Öte yandan toz taşınımı ile yağmurun birleştiği yerler için ise çamur yağmuru uyarısı yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu 29 Nisan raporu...

2/629 NİSAN HAVA DURUMU RAPORU

29 NİSAN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), İç Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklenmektedir.

EN SON HABERLER

3/6TOZ, FIRTINA VE YAĞMUR UYARISI

TOZ, FIRTINA VE YAĞMUR UYARISI

Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 -60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4/6İL İL HAVA TAHMİNLERİ

İL İL HAVA TAHMİNLERİ

EDİRNE 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK 9°C, 26°C

ADANA 19°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 12°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 21°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

EN SON HABERLER

5/6ÇAMUR YAĞACAK Meteorolojiden bölge bölge toz taşınımı ve yağmur uyarısı geldi || 29 Nisan bugün hava durumu nasıl

ANKARA 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 12°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı

6/6ÇAMUR YAĞACAK Meteorolojiden bölge bölge toz taşınımı ve yağmur uyarısı geldi || 29 Nisan bugün hava durumu nasıl

ERZURUM 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 6°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 13°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 17°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 18°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bugün#Hava Durumu#Yağmur

EN SON HABERLER