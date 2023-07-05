Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam nasıl ödenir?

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Seyyanen zam nedir sorusu, kamu kurum ve kuruluşlarındaki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor. 2023 Yılı memur maaşı ücret görüşmeleri ile birlikte seyyanen zam ifadesi, kamu çalışanları için yeniden gündeme geldi. Seyyanen zam teklifiyle beraber seyyanen kelimesinin anlamı merak konusu oldu. Son zamanlarda kullanılmaya başlanan seyyanen zam ve seyyanen kelimesi eşit anlamına geliyor. Peki, seyyanen zam ne demek, nedir? İşte, seyyanen zam hakkında ayrıntılı bilgiler.

seyyanen zam ne demek?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zamda oran 200 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar.