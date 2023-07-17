×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

Okullar 4 gün mü oluyor? 4 gün okul, 3 gün tatil yeniden gündemde

Güncelleme Tarihi:

#Okullar 4 Gün Mü Oldu#Okullar 4 Gün Mü Olacak#Okullar Kaç Gün Olacak
Okullar 4 gün mü oluyor 4 gün okul, 3 gün tatil yeniden gündemde
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 10:19

Okullar 4 gün mü oluyor sorusu geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da gündemde yer alıyor. Avrupa'da bazı ülkelerde pilot olarak uygulanmaya başlanan okulların 4 gün eğitim verme kararı, Avrupa'da tartışılıyor. İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği geçtiğimiz aylarda, artan maliyetler nedeniyle bu düzenlemeyi desteklediklerini açıkladı. Peki, okullar 4 gün olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Okullar 4 gün olacak mı sorusuna yönelik araştırmalar devam ediyor. 4 gün okul, 3 gün tatil iddiaları Avrupa'da çıkan haberlerin ardından ülkemizde de öğrencilerin gündeminden düşmüyor. İngiltere'de hafta içi ve haftada 5 gün olmak üzere eğitim almak üzere okullara giden öğrenciler, yeni kararın alınması halinde eğitimlerini 4 gün üzerinden devam ettirecek. Peki, okullar 4 gün mü olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

okullar 4 gün mü olacak?

Ülkedeki okulların yarısından fazlasında işten çıkarmaların gündemde olduğu hatırlatılan Dernek açıklamasında, 630 okul yetkilisiyle görüşüldüğü, okulların yüzde 60'ının tasarruf amacıyla öğretim gün sayısını dörde indirilmesini desteklediği belirtildi.

OKULLARIN 4 GÜN OLMASINA VELİLER TEPKİLİ

Dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara yılda 500 bin pounda varan yükler getirdiğine işaret etti ve 4 gün öğretimin enerji tasarrufuna da katkıda bulunacağını savundu.

Haberin Devamı

Plana en şiddetli eleştiriler ise velilerden geliyor. Böyle bir kararın çocukların öğreniminde olumsuz sonuçları olabileceğini savunuyorlar.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Okullar 4 Gün Mü Oldu#Okullar 4 Gün Mü Olacak#Okullar Kaç Gün Olacak

BAKMADAN GEÇME!

EYTlilere zam var mı EYTliler ne kadar zam alacak, yüzde 25 zam yapıldı mı İşte son gelişmeler....

EYT'lilere zam var mı? EYT'liler ne kadar zam alacak, yüzde 25 zam yapıldı mı? İşte son gelişmeler....

#Emekli Maaş Zammı 2023
Deprem bölgesi ek MTV ödeyecek mi İşte, depremzedeler için MTV ödeme bilgileri

Deprem bölgesi ek MTV ödeyecek mi? İşte, depremzedeler için MTV ödeme bilgileri

#Mtv
MEB LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || LGS tercihleri açıklandı mı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları ve son tercih günü ne zaman

MEB LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || LGS tercihleri açıklandı mı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları ve son tercih günü ne zaman?

#LGS
MTV ek ödeme ne zaman, kimler muaf Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3. taksit nasıl ödenecek, ne kadar olacak İşte ödeme tarihleri

MTV ek ödeme ne zaman, kimler muaf? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3. taksit nasıl ödenecek, ne kadar olacak? İşte ödeme tarihleri!

#MTV Ek Ödeme
Muharrem ayı ne zaman başlıyor Aşure günü Muharrem ayının kaçında İşte 2023 Muharrem ayı başlangıcı

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü Muharrem ayının kaçında? İşte 2023 Muharrem ayı başlangıcı

#Muharrem Ayı

EN SON HABERLER

EYTlilere zam var mı EYTliler ne kadar zam alacak, yüzde 25 zam yapıldı mı İşte son gelişmeler....

EYT'lilere zam var mı? EYT'liler ne kadar zam alacak, yüzde 25 zam yapıldı mı? İşte son gelişmeler....

#Emekli Maaş Zammı 2023
Deprem bölgesi ek MTV ödeyecek mi İşte, depremzedeler için MTV ödeme bilgileri

Deprem bölgesi ek MTV ödeyecek mi? İşte, depremzedeler için MTV ödeme bilgileri

#Mtv
MEB LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || LGS tercihleri açıklandı mı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları ve son tercih günü ne zaman

MEB LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 || LGS tercihleri açıklandı mı? Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sonuçları ve son tercih günü ne zaman?

#LGS
MTV ek ödeme ne zaman, kimler muaf Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3. taksit nasıl ödenecek, ne kadar olacak İşte ödeme tarihleri

MTV ek ödeme ne zaman, kimler muaf? Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 3. taksit nasıl ödenecek, ne kadar olacak? İşte ödeme tarihleri!

#MTV Ek Ödeme
Muharrem ayı ne zaman başlıyor Aşure günü Muharrem ayının kaçında İşte 2023 Muharrem ayı başlangıcı

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü Muharrem ayının kaçında? İşte 2023 Muharrem ayı başlangıcı

#Muharrem Ayı