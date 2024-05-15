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LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2024 || LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman erişime açılacak? e-Okul LGS sınav giriş belgesi tarihi belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#LGS Sınav Belgesi Sorgulama#E-Okul#LGS Sınav Yerleri Belli Oldu Mu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 22:07

LGS sınav yerleri 2024 belli oldu mu? sorusu milyonlarca öğrenci ve veli tarafından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sınav takvimine göre 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) kısa süre kala, sınav yerleri için bekleyiş başladı. Kılavuza göre fotoğraflı LGS sınav giriş belgesi e-Okul ekranından yayınlanacak. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek için yapılacak olan LGS başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, LGS sınav belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2024 || LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman erişime açılacak e-Okul LGS sınav giriş belgesi tarihi belli oldu

2024 LGS sınav belgesi sorgulama ekranı e-Okul üzerinden yayınlanacak. İki oturum hâlinde çoktan seçmeli 90 sorunun sorulacağı söz konusu sınav öncesi adaylar LGS sınav giriş belgesini temin edecekler. Liselere geçiş sistemi kapsamında 2024 LGS sınav belgesinde sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Sınavda birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Peki, 2024 LGS sınav belgesi nasıl alınır, yayınlandı mı? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

2/4LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kılavuza göre öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edilecektir.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecektir.

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

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3/42024 LGS NE ZAMAN

2024 LGS NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 2 Haziran 2024'te gerçekleştirilecek.

Merkezî Sınav; tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

4/4LGS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2024 || LGS sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman erişime açılacak e-Okul LGS sınav giriş belgesi tarihi belli oldu

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

Geçerli kimlik belgesi ve fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

LGS SINAV BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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#LGS Sınav Belgesi Sorgulama#E-Okul#LGS Sınav Yerleri Belli Oldu Mu

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