KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024? Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ve arefe günü tarihi!

Bayram tatili kaç gün, ne zaman soruları haziran ayı yaklaşırken gündeme geldi. Müslümanların idrak ettiği 2024 Kurban Bayramı birinci günü ile beraber tam 4 gün idrak edilecek. Diyanet dini günler takvimine göre Kurban Bayramı haziran ayına denk gelecek. Ramazan Bayramı tatili 9 gün olarak gerçekleşmişti. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı hafta sonlarıyla beraber birleştiğinde uzun süreleri bulabiliyor. Ancak bayram tatili ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? İşte, Kurban Bayramı tatil tarihleri 2024 ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.