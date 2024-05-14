KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024? Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı ve arefe günü tarihi!

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Kurban Bayramı tatili tarihlerine göre vatandaşlar planlarına şimdiden başladı. Ramazan Bayramı'ndan sonra yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı haziran ayında idrak edilecek. Pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler de arttı. Arefe günü ile beraber toplamda 5 günlük bir tatil olan Kurban Bayramı, bazı yıllarda hafta sonlarıyla beraber 9 günlük tatile dönüşebiliyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, tatil kaç gün? 2024 Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte, arefe günü ve Kurban Bayramı tatili hakkında ayrıntılı bilgiler.