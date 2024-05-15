×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Ziraat Bankası seçim parası sorgulama 2024 | YSK seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, yattı mı? 31 Mart sandık görevlisi parası nasıl alınır? İşte ödeme tarihi bilgisi!

Güncelleme Tarihi:

#Seçim Parası Sorgulama#Sandık Görevli Ücreti 2024#Ysk Seçim Parası Ne Zaman Yatacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 20:52

Seçim parası sorgulama ekranı, 31 Mart yerel seçimlerinde görev alan vatandaşların yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Yerel seçimlerin üzerinden bir aydan fazla süre geçmesiyle beraber, 31 Mart seçim sandık görevlisi ücreti ödeme tarihi 2024 için beklentiler yoğunlaştı. YSK tarafından belirlenen seçim paraları, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak Ziraat Bankası ve Halkbank hesabı aracılığıyla ödenecek. Sandık görevlisi ve müşahiti ücretlerinin ne kadar olduğu da merak edilen bir diğer konu oldu. Peki, 2024 seçim parası ne zaman yatacak, yattı mı? Ziraat Bankası seçim parası sorgulama nasıl yapılır? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/5Ziraat Bankası seçim parası sorgulama 2024 | YSK seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, yattı mı 31 Mart sandık görevlisi parası nasıl alınır İşte ödeme tarihi bilgisi

YSK seçim sandık görevlisi ücretinin ne zaman yatırılacağı, henüz paralarını alamayan görevliler tarafından takip ediliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görevli olan sandık kurulu başkanları ve görevlilerin, seçimlerden sonra alacakları ücret belli oldu. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullandığı belediye seçimlerinde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlendi. Sandık oy sayımı ve oy kullanım anında görevli olanlar, YSK tarafından seçim paralarını alabilecekler. Sandık görevlisi ödemeleri, Ziraat Bankası ve Halkbank Şube ve ATM’leri aracılığıyla yapılıyor. Peki, 31 Mart sandık görevlisi ücreti yattı mı? İşte, detaylar.

2/5SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK

SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlileri, 31 Mart yerel seçimlerinde sandık kurma, kimlik kontrol, pusula ve mühür teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirdi. Mahalli İdareler Seçimi'nde görev alan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Ödemelerin yatıp yatmadığı Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığı ile öğrenilebilecek.

EN SON HABERLER

3/5HALKBANK SANDIK PARASI ÖDEMESİ SORGULAMA

HALKBANK SANDIK PARASI ÖDEMESİ SORGULAMA

Yüksek Seçim Kurulu Sandık Görevlisi ödemeleri Ziraat Bankası ve Halkbank Şube ve ATM’leri aracılığıyla gerçekleşiyor. Ödeme yapılacak kişilerin cep telefonlarına SMS ile bilgilendirme metni gönderiliyor.

Halkbank ATM’den ödeme yapılacak kişilere SMS ile referans no gönderilmektedir.

SMS gönderimleri kurum tarafından bildirilen cep telefonu numaralarına yapılmış olup SMS ulaşmaması durumunda kuruma başvuru yapılması gerekiyor.

4/5ZİRAAT BANKASI SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ SORGULAMA

ZİRAAT BANKASI SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ SORGULAMA

Ziraat Bankası üzerinden Yüksek Seçim Kurulu Sandık Görevlisi Ödemeleri banka üzerinden öğrenilebiliyor. Bakiye sorgulama servisi ile 4747'ye SMS göndererek Bankada bulunan hesapların anlık bakiye bilgilerini öğrenebilirsiniz. Hesap sorgulama işlemini 3 farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

Ziraat Bankası'nda tanımlı cep telefonunuzdan BAKIYE yazıp 4747'ye SMS gönderdiğinizde ilk 10 hesabınıza ait bakiye bilgileri cep telefonunuza gelecektir. Örn: BAKIYE

EN SON HABERLER

5/5Ziraat Bankası seçim parası sorgulama 2024 | YSK seçim sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, yattı mı 31 Mart sandık görevlisi parası nasıl alınır İşte ödeme tarihi bilgisi

BAKIYE (Ek No) yazıp 4747'ye SMS gönderdiğinizde ise yalnızca mesajda belirtilen hesabın bakiyesi cep telefonunuza gönderilecektir. Örn: BAKIYE 5001Bankamızda kayıtlı cep telefonunuza bağlı farklı müşteri numaralarınız var ise;

BAKIYE boşluk MUSTERI NO yazıp 4747'ye SMS gönderdiğinizde ilgili müşteri no altında bulunan tüm hesapların bakiyeleri cep telefonunuza gönderilecektir. Örn: BAKIYE 5015151

Haberle ilgili daha fazlası:
#Seçim Parası Sorgulama#Sandık Görevli Ücreti 2024#Ysk Seçim Parası Ne Zaman Yatacak

EN SON HABERLER