YSK seçim sandık görevlisi ücretinin ne zaman yatırılacağı, henüz paralarını alamayan görevliler tarafından takip ediliyor. 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklarda görevli olan sandık kurulu başkanları ve görevlilerin, seçimlerden sonra alacakları ücret belli oldu. 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullandığı belediye seçimlerinde, 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlendi. Sandık oy sayımı ve oy kullanım anında görevli olanlar, YSK tarafından seçim paralarını alabilecekler. Sandık görevlisi ödemeleri, Ziraat Bankası ve Halkbank Şube ve ATM’leri aracılığıyla yapılıyor. Peki, 31 Mart sandık görevlisi ücreti yattı mı? İşte, detaylar.