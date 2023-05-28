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Mükerrer nedir, mükerrer oy kullanmak ne demek? Hangi oylar mükerrer sayılır?

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#Mükerrer Oy#Mükerrer Oy Kullanmak#Mükerrer Oy Ne Demek
Mükerrer nedir, mükerrer oy kullanmak ne demek Hangi oylar mükerrer sayılır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 17:11

2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar yurt içinde oy kullanma işlemi devam ediyor. Oy verme işlemi sabah 08:00'da başladı ve 17:00'da sonlandı. Oy vermek için sandık başına giden seçmenler, ne ince ayrıntılara kadar dikkatle vatandaşlık görevini yerine getirmek için araştırmaları gün boyu sürdürdü. Bunlardan biri de geçersiz oy kullanmamak için dikkat edilmesi gerekenler oldu. Sosyal medyada sıkça karşılaşılanlardan biri de mükerrer oy terimi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, mükerrer nedir ne demek? Mükerrer oy kullanmak ne demek? Hangi oylar mükerrer sayılır?

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Sabah 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Seçimin ikinci turunda cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Oy sayımı başlarken, oyların geçersiz sayılmaması için müşahitler ve sandık görevlileri oy sayımı işlemini dikkatle gerçekleştiriyorlar. Peki, mükerrer nedir, mükerrer oy kullanmak ne demek? Hangi oylar mükerrer sayılır?

MÜKERRER NEDİR?

Mükerrer kelime anlamı olarak TDK'ya göre tekrarlanmış, yinelenmiş anlamlarına geliyor.

Mükerrer nedir, mükerrer oy kullanmak ne demek Hangi oylar mükerrer sayılır

mükerrer oy kullanmak NE DEMEK?

Mükerrer oy, seçimlerde bir kişinin birden fazla oy kullanması anlamına geliyor.

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MÜKERRER OY CEZASI NEDİR?

Türk Ceza Hukuku'ndaki 298 sayılı kanuna göre, “mükerrer oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimse, başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimsenin, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı” bilgisi yer alıyor.

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