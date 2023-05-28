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Sabah 8'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Seçimin ikinci turunda cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. Oy sayımı başlarken, oyların geçersiz sayılmaması için müşahitler ve sandık görevlileri oy sayımı işlemini dikkatle gerçekleştiriyorlar. Peki, mükerrer nedir, mükerrer oy kullanmak ne demek? Hangi oylar mükerrer sayılır?

MÜKERRER NEDİR?

Mükerrer kelime anlamı olarak TDK'ya göre tekrarlanmış, yinelenmiş anlamlarına geliyor.

mükerrer oy kullanmak NE DEMEK?

Mükerrer oy, seçimlerde bir kişinin birden fazla oy kullanması anlamına geliyor.

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MÜKERRER OY CEZASI NEDİR?

Türk Ceza Hukuku'ndaki 298 sayılı kanuna göre, “mükerrer oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimse, başkasının adını taşıyarak oy vermeye teşebbüs eden veya veren kimsenin, üç yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacağı” bilgisi yer alıyor.