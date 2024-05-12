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Yeni tasarruf paketi nedir? Tasarruf paketi neler içeriyor, maddeleri neler? İşte detaylar

Güncelleme Tarihi:

#Tasarruf Paketi#Yeni Tasarruf Paketi#Maddeler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2024 15:09

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan kamuda tasarruf tedbirlerininde detayları belli olmaya başladı. Peki, Yeni tasarruf paketi nedir? Tasarruf paketi neler içeriyor, maddeleri neler? Merak içerisinde bu soruların cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

1/3Yeni tasarruf paketi nedir Tasarruf paketi neler içeriyor, maddeleri neler İşte detaylar

Yeni tasarruf paketiyle ilgili detaylar merak edilip araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında "Yeni tasarruf paketi nedir? Tasarruf paketi neler içeriyor, maddeleri neler?" sorularının cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere merak edilen plan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandı. İşte araştırılan ayrıntılar...  

2/3YENİ TASARRUF PAKETİNİN DETAYLARI

YENİ TASARRUF PAKETİNİN DETAYLARI

Yeni tasarruf paketinin detaylarını Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu derledi. İşte merak edilen o ayrıntılar:

Tasarruf paketi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzun süredir çalışıyor. Esnek olan her türlü harcamaya bakılırken, bütçenin üçte birinin personel gideri olduğu, bunun dışındaki her kalemin inceleme konusuna girdiği ifade ediliyor. Bu kapsamda mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti, personel alımına sınırlama gibi düzenlemelerle 100 milyar liralık bir tasarruf hedefleniyor.

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3/3Yeni tasarruf paketi nedir Tasarruf paketi neler içeriyor, maddeleri neler İşte detaylar

Kamudan sonra gelir artıcı düzenlemelere ilişkin bir çalışma yapılacak. Vergi istisnalarını incelemek adımlardan biri. Ayrıca yapısal reformlar paketine de önem veriliyor. Paketler için Meclis desteğinin de kritik olduğu vurgulanıyor. Özellikle yapısal reformlar için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulacağı ve bunun için TBMM’de dönem dönem bilgilendirmeler yapılacağı, mesai yoğunluğu yaşanacağı da ifade ediliyor.

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#Tasarruf Paketi#Yeni Tasarruf Paketi#Maddeler

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