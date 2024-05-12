Yeni tasarruf paketi nedir? Tasarruf paketi neler içeriyor, maddeleri neler? İşte detaylar

YENİ TASARRUF PAKETİNİN DETAYLARI

Yeni tasarruf paketinin detaylarını Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu derledi. İşte merak edilen o ayrıntılar:



Tasarruf paketi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı uzun süredir çalışıyor. Esnek olan her türlü harcamaya bakılırken, bütçenin üçte birinin personel gideri olduğu, bunun dışındaki her kalemin inceleme konusuna girdiği ifade ediliyor. Bu kapsamda mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde yüzde 15 kesinti, personel alımına sınırlama gibi düzenlemelerle 100 milyar liralık bir tasarruf hedefleniyor.