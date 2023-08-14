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Kuyruk nedir, ne zaman doğar? 2023 kuyruk doğumu tarihi

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Kuyruk nedir, ne zaman doğar 2023 kuyruk doğumu tarihi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 21:26

Kuyruk doğumu, eski dönemlerde yaşayan insanların ifadeleri arasında yer almaktadır.  Temmuz ayının sonu ile Ağustos ayının başlarında gün doğmadan hemen önce doğuda parlak bir yıldızın belirdiği söylenir. Bu parlak yıldız ‘Kuyruk’ diye adlandırılır. Temmuz ayı sonu ile Ağustos ayı başında beliren bu parlak yıldızın doğumuna ‘Kuyruk Doğumu’ denilmektedir.

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Kuyruk doğumu, hava sıcaklıklarının artışı dolayısıyla gündemde yer almaya başladı. Anadolu'da hava sıcaklıklarının sona ermesi ve soğumanın başlamasının ifade edildiği kuyruk doğumu, her yıl belirli tarihlerde gerçekleşiyor. Peki, kuyruk doğumu nedir ve ne zaman doğacak? İşte, kuyruk doğumu hakkında merak edilen bazı bilgiler

Kuyruk doğumu NEDİR?

Eskiler bu olayı ‘Eyyamı Bahur’ olarak adlandırır. Eskiler kuyruğun doğmasıyla havaların serinleyeceğine inanır. Eskiler yazın birinci ayının birinci gününü ‘Kömme’, ikinci ayının birinci gününü ‘Terazi’ ve üçüncü ayının ilk gününü ‘Kuyruk’ olarak gözlemlemişlerdir. Kuyruğun doğmasını izleyen günlerde önce çok sıcak günlerin olacağı ardından serin havaların geldiği söylenir.

KUYRUK NE ZAMAN DOĞACAK?

Bu yıl Kuyruk doğumunun 11 Ağustos'a denk geleceği ifade edilmektedir.

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