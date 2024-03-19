Vaktı Mekatıl ne demek? Vaktı Mekat kelime anlamı nedir, ne anlama geliyor?

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Pazartesi akşamları Now Tv’de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisinde geçen Vaktı Mekatıl kelimesinin ne anlama geldiği izleyicileri meraklandırdı. Çok fazla duyulmayan bir kelime olması sebebiyle konuyla ilgili araştırmalar başladı.

VAKTI MEKATIL NE DEMEK, NE ANLAMA GELİYOR?

Vakt-ı Mekatıl iki ayrı kelimeden oluşan bir tamlama. Bu iki kelimeden ilki 'vakt' yani zaman diğer ise 'mekatıl' yani savaş, hesaplaşma, ceza demek. Bu iki kelimenin oluşturduğu Vakt-ı Mekatıl ifadesi bir tür ceza kesme anlamında kullanılır.

Arapça kökenli olan bu ifade, günah işleyen bir kişinin bu günahı ikrar etmesi veya bedelini ödemesi durumunda kullanılır. Genellikle bir kimsenin, işlediği günahın farkına varması ve bunun sonuçlarıyla yüzleşmesi anlamına gelir. Bu süreç, kişinin vicdanıyla hesaplaşması ve içsel bir dönüşüm yaşaması için önemli bir adımdır.

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Vaktı Mekat, bir yandan kişinin kendi iç dünyasıyla hesaplaşma vaktini ifade ederken, diğer yandan da toplumsal düzenin ve adaletin gerekliliğini vurgular. İnsanların yaptıkları eylemlerin sonuçlarını kabullenme ve bunlardan ders çıkarma sürecinde önemli bir kilometre taşıdır.