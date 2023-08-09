×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İETT toplu taşıma zammı ne zaman geçerli?

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Ulaşım Zammı#İstanbul Ulaşım Zammı
İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak İETT toplu taşıma zammı ne zaman geçerli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 09:43

İstanbul ulaşım zammı, 8 Ağustos tarihli UKOME kararı ile netlik kazandı. UKOME'de yer alan kişilerin oy birliği ile alınan ulaşım zammı kararı, İETT otobüsleri, vapur, metro, metrobüs, tramvay için geçerli olacak. Peki, İstanbul'da ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İşte, İstanbul toplu taşıma zammı uygulama tarihi bilgisi

Haberin Devamı

İstanbul ulaşım zammı için alınan UKOME kararı, kentte yaşayan pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. İETT otobüsleri, minibüs, vapur, metro, metrobüs, tramvay için geçerli olacak olan ulaşım zammı, belirlenen tarihten itibaren geçerli olacak. Peki, İstanbul ulaşım zammı ne zaman uygulanacak? İETT toplu taşıma zammı ne zaman geçerli? İşte, o detaylar

İstanbul ulaşım zammı NE ZAMAN UYGULANACAK?

İstanbul ulaşım zammı, 11 Ağustos Cuma günü başlayacak. Ancak taksi ve minibüslerdeki tarife zammı 14 Ağustos Pazartesi günü yürürlüğe girecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Ulaşım Zammı#İstanbul Ulaşım Zammı

BAKMADAN GEÇME!

2023 Minibüs ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zamlandı Minibüs indi-bindi ücreti, öğrenci ve tam minibüs fiyatları

2023 Minibüs ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? Minibüs indi-bindi ücreti, öğrenci ve tam minibüs fiyatları

#Minibüs Ücretleri
Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı yayın bilgileri

Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı yayın bilgileri

#Fenerbahçe Maribor Maçı
AÖF yaz okulu sınavları online mi olacak Sınava sadece 10 gün kaldı

AÖF yaz okulu sınavları online mi olacak? Sınava sadece 10 gün kaldı!

#Aöf
Akaryakıt fiyatları 9 Ağustos 2023 | Benzin, motorin (mazot) bugün ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt litre fiyatları güncel

Akaryakıt fiyatları 9 Ağustos 2023 | Benzin, motorin (mazot) bugün ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt litre fiyatları güncel!

#Akaryakıt Fiyatları
Açık öğretim sınavları ne zaman bitiyor AÖL ve AÖO sınavları hangi gün sona eriyor İşte 2023 MEB takvimi ile sınav tarihi bilgisi...

Açık öğretim sınavları ne zaman bitiyor? AÖL ve AÖO sınavları hangi gün sona eriyor? İşte 2023 MEB takvimi ile sınav tarihi bilgisi...

#Açık Öğretim Sınavları

EN SON HABERLER

2023 Minibüs ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zamlandı Minibüs indi-bindi ücreti, öğrenci ve tam minibüs fiyatları

2023 Minibüs ücretleri ne kadar oldu, kaç TL zamlandı? Minibüs indi-bindi ücreti, öğrenci ve tam minibüs fiyatları

#Minibüs Ücretleri
Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı yayın bilgileri

Fenerbahçe Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Maribor maçı yayın bilgileri

#Fenerbahçe Maribor Maçı
AÖF yaz okulu sınavları online mi olacak Sınava sadece 10 gün kaldı

AÖF yaz okulu sınavları online mi olacak? Sınava sadece 10 gün kaldı!

#Aöf
Akaryakıt fiyatları 9 Ağustos 2023 | Benzin, motorin (mazot) bugün ne kadar İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt litre fiyatları güncel

Akaryakıt fiyatları 9 Ağustos 2023 | Benzin, motorin (mazot) bugün ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt litre fiyatları güncel!

#Akaryakıt Fiyatları
Açık öğretim sınavları ne zaman bitiyor AÖL ve AÖO sınavları hangi gün sona eriyor İşte 2023 MEB takvimi ile sınav tarihi bilgisi...

Açık öğretim sınavları ne zaman bitiyor? AÖL ve AÖO sınavları hangi gün sona eriyor? İşte 2023 MEB takvimi ile sınav tarihi bilgisi...

#Açık Öğretim Sınavları