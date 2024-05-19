Fenerbahçe en son ne zaman, kaç yılında şampiyon oldu? Süper Lig Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllar

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki Başarıları
Süper Lig:
Şampiyon (19): 1959, 1960-61, 1963-64, 1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75, 1977-78, 1982-83, 1984-85, 1988-89, 1995-96, 2000-01, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2010-11, 2013-14
İkinci (24): 1959-60, 1961-62, 1966-67, 1970-71, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84, 1989-90, 1991-92, 1993-94, 1997-98, 2001-02, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2021-22,2022-23
Üçüncü (8): 1962-63, 1971-72, 1978-79, 1981-82, 1996-97, 1998-99, 2016-17, 2020-21
Dördüncü (5): 1965-66, 1968-69, 1994-95, 1999-00, 2008-09
Beşinci (4): 1985-86, 1986-87, 1990-91, 1992-93