Fenerbahçe en son ne zaman, kaç yılında şampiyon oldu? Süper Lig Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllar

Galatasaray Fenerbahçe derbisi Süper Lig'in 37. haftasında gerçekleşecek. Maç sonu şampiyonluk biletini alan takım belirlenebilir. Fenerbahçe'nin ise rakibi karşısında galibiyet almaktan başka şansı yok. Fenerbahçe Türkiye lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1932-1933 yılında almıştı. Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? İşte Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllar...