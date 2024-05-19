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Fenerbahçe en son ne zaman, kaç yılında şampiyon oldu? Süper Lig Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllar

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#Fenerbahçe En Son Ne Zaman Şampiyon Oldu#Fenerbahçe En Son Kaç Yılında Şampiyon Oldu#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 15:58

Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi takımlar arasındaki şampiyonluk mücadeleleri araştırılmaya başlandı. Bunlar arasında Fenerbahçe şampiyonlukları ise en dikkat çekenlerden biri oldu. Galatasaray'ın 4 yıldızı elde etmesiyle, rakip kulüp Fenerbahçe için de aynı merak söz konusu oldu. Peki, Fenerbahçe en son ne zaman, kaç yılında şampiyon oldu? Süper Lig Fenerbahçe şampiyonlukları

1/3Fenerbahçe en son ne zaman, kaç yılında şampiyon oldu Süper Lig Fenerbahçenin şampiyon olduğu yıllar

Galatasaray Fenerbahçe derbisi Süper Lig'in 37. haftasında gerçekleşecek. Maç sonu şampiyonluk biletini alan takım belirlenebilir. Fenerbahçe'nin ise rakibi karşısında galibiyet almaktan başka şansı yok. Fenerbahçe Türkiye lig tarihinde ilk şampiyonluğunu 1932-1933 yılında almıştı. Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? İşte Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu yıllar...

2/3FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU

FENERBAHÇE EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Fenerbahçe toplamda 19 Süper Lig şampiyonluk elde etti. En son ise 2013-2014 yılında şampiyon oldu.

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3/3Fenerbahçenin Süper Ligdeki Başarıları

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki Başarıları

Süper Lig:

Şampiyon (19): 1959, 1960-61, 1963-64, 1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75, 1977-78, 1982-83, 1984-85, 1988-89, 1995-96, 2000-01, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2010-11, 2013-14

İkinci (24): 1959-60, 1961-62, 1966-67, 1970-71, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84, 1989-90, 1991-92, 1993-94, 1997-98, 2001-02, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2021-22,2022-23

Üçüncü (8): 1962-63, 1971-72, 1978-79, 1981-82, 1996-97, 1998-99, 2016-17, 2020-21

Dördüncü (5): 1965-66, 1968-69, 1994-95, 1999-00, 2008-09

Beşinci (4): 1985-86, 1986-87, 1990-91, 1992-93

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