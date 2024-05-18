×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE SIRALAMASI || Türkiye, 2024 Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç? Milletler Ligi puan tablosu!

Güncelleme Tarihi:

#Filenin Sultanları#A Milli Kadın Voleybol Takımı#Milletler Ligi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 18:24

Filenin Sultanları puan durumu tablosu, Millet Ligi ilk maçlarının ardından merak ediliyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki ilk maçında Japonya’ya 3-2 mağlup oldu. Ay yıldızlılar ikinci maçında ise Hollanda’yı 3-1 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı. Filenin Sultanları turnuvada dördüncü maçında ise İtalya ile mücadele edecek ve puan tablosu da yeniden şekillenecek. Peki Filenin Sultanları, 2024 Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte güncel puan tablosu...

1/3FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE SIRALAMASI || Türkiye, 2024 Milletler Liginde kaçıncı sırada, puanı kaç Milletler Ligi puan tablosu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Miller Ligi Antalya etabındaki 3’üncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya etabındaki ilk maçında Japonya’ya 3-2 mağlup oldu. Daha sonra ise Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci maçında Hollanda’yı 3-1 mağlup etti. Türkiye-İtalya karşılaşması sonrasında puan tablosu yeniden şekillenecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte ayrıntılar...

2/3FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ PUAN TABLOSU

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ PUAN TABLOSU

1-Polonya:9
2-Brezilya:9
3-Japonya:8
4-Çin:6
5-Kanada:6
6-İtalya:6
7-Türkiye:4
8-Sırbistan:3
9-Dominik Cumhuriyeti:3
10-ABD:3

BAKMADAN GEÇME!

3/3A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

19 Mayıs Pazar: Fransa-Türkiye/20.00 (TRT Spor Yıldız)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Filenin Sultanları#A Milli Kadın Voleybol Takımı#Milletler Ligi

BAKMADAN GEÇME!