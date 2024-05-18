FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU VE SIRALAMASI || Türkiye, 2024 Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç? Milletler Ligi puan tablosu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Miller Ligi Antalya etabındaki 3’üncü maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya etabındaki ilk maçında Japonya’ya 3-2 mağlup oldu. Daha sonra ise Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci maçında Hollanda’yı 3-1 mağlup etti. Türkiye-İtalya karşılaşması sonrasında puan tablosu yeniden şekillenecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte ayrıntılar...