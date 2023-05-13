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İstanbul (3. bölge) Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul (3. bölge) milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 İstanbul (3. bölge) milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...
İSTANBUL (3. BÖLGE) SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek. Seçim yasağı kalktıktan hemen sonra sonuçlara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
2023 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL (3. BÖLGE) 2018 seçim sonuçları OY ORANI
İstanbul (3. bölge) toplam seçmen sayısı: 3.706.330
Kullanılan oy: 3.242.484
Geçerli oy: 3.288.761
2023 İSTANBUL (3. BÖLGE) MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İşte, İstanbul (3. bölge) 2023 milletvekili adayları isim listesi;
AK PARTİ 2023 İstanbul (3. bölge) milletvekili ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 NUMAN KURTULMUŞ
2 ÖZLEM ZENGİN
3 CÜNEYT YÜKSEL
4 ZEKERİYA YAPICIOĞLU
5 HALİS DALKILIÇ
6 RÜMEYSA KADAK
7 OĞUZ ÜÇÜNCÜ
8 BAYRAM ŞENOCAK
9 ŞAMİL AYRIM
10 SEDA GÖREN BÖLÜK
11 NİLHAN AYAN YÜKSEK
12 YILDIZ KONAL SÜSLÜ
13 ŞENGÜL KARSLI
14 YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI
15 HALİME KÖKCE
16 MEHMET SARI
17 NEVZAT ŞATIROĞLU
18 EKREM GÖRÇEKER YÜKSEK
19 NECATİ KARAGÖZ
20 RASİM ERDOĞMUŞ
21 YUSUF ASLAN
22 MUSTAFA KORKUT
23 MUTLU BOZOĞLU
24 FETİ AHMET BALIN
25 OKTAY ŞAMDANLI
26 MEHMET YILDIZ
27 YILMAZ DURMUŞ YÜKSEK
28 NEVİN MİNE VURAL
29 MEMET YALÇIN
30 NAZİF ÇETİN
31 RAMAZAN ARKAN
32 HARUN ÇELİK
33 RASİM YAĞAR
34 CEMAL TOPTANCI
35 RECEP SEYYAR
36 ALİ ÇİÇEK
İSTANBUL (3. BÖLGE) 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 ENGİN ALTAY
2 ERDOĞAN TOPRAK
3 TÜRKAN ELÇİ
4 İLHAN KESİCİ
5 ZEYNEL EMRE
6 MUSTAFA YENEROĞLU
7 BÜLENT KAYA
8 DOĞAN DEMİR
9 ÖZGÜR KARABAT
10 MEDENİ YILMAZ
11 TURAN TAŞKIN ÖZER
12 DORUK BULUT
13 OĞUZ KEMAL YAKAR
14 TURGAY ÖZCAN
15 FEVZİ DONAT
16 UTKU CANER ÇAYKARA
17 HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK
18 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
19 RECEP KARAKOÇ
20 BURAK YILDIRIM
21 EDA KURT
22 KAZIM ÖZEREN
23 MARGARİT DİKME
24 MEHTAP ALBAYRAK
25 NAZLI AKYÜZ
27 26 ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU
28 SİNAN KARAHAN
29 SİNEM ÖZCAN
30 SÜLEYMAN ŞAFAK
31 CEMAL DOĞAN
32 HÜSEYİN ARDA ENGİZEK
33 TURGUT KOÇ
34 SERVER GÖKMEN
35 ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ
36 NEŞE KIYIK
37 YAREN KARACA
İSTANBUL (3. BÖLGE) 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 FETİ YILDIZ
2 İSMAİL FARUK AKSU
3 HAYATİ ARKAZ
4 ARZU ERDEM
5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL
6 DAVUT HASKIRIŞ
7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK
8 ÖZGE TEKOĞULLARI
9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER
10 METİN ARI
11 BAHATTİN ŞENGÜL
12 OSMAN BÜYÜKKAYA
13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK
14 ALPARSLAN ÇATAK
15 AY KAYMAK
16 DİLARA ERKUT
17 ASLIHAN SOYLU
18 MUSTAFA SEPİN
19 JASMİNA TÜRKOĞLU
20 VOLKAN BÜYÜKUSTA
21 NERGİS GÖK
22 OKAN DEMİR
23 MESUT YILDIRIM
24 MUSTAFA ALP
25 MEHMET BAŞAK
26 MEHMET ŞENER ÇELİK
27 BEKİR SITKI KARAUSTA
28 MEHMET GALİP DERE
29 ENES YILMAZ
30 MEHMET SIDDIK KAPLAN
31 HAKAN ÖZTÜRK
32 HAKAN TOPSAKAL
33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA
34 MEHMET ALİ ÖZEL
35 MUHAMMED RAFET YİĞİT
36 BÜLENT ÖZCAN
İSTANBUL (3. BÖLGE) 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI
1 ERSİN BEYAZ
2 SEYİTHAN İZSİZ
3 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU
4 ŞÜKRÜ KULEYİN
5 CELAL KARAPINAR
6 HAMZA YURTSEVER
7 SELÇUK KEDİ
8 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ
9 METİN BOZKURT
10 FEVZİ FATİH OĞUZ
11 ETHEM BAYKAL
12 ÜLKÜ AYAYDIN
13 DOĞAN AVCI
14 ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU
15 AYHAN BÖLÜKBAŞI
16 METE KOCA
17 SURURİ KARABAL
18 NAZMİYE İZGİN
19 SEVİNÇ GÜMÜŞ
20 MEHMET ALİ UYKUR
21 ZEKİ BULGAN
22 ARZU ÖNŞEN
23 ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY
24 HÜRANA GÜNGÖR
25 MELİHA APAYDIN
26 ARZU ŞİMŞEK
27 BUSE ALBAYRAK
28 MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ
29 ATAKAN ÖZKAN
30 HASAN KAYA
31 ŞEREF TAMTÜRK
32 ASİYE KÜÇÜKYILMAZ
33 BURAK USTALI
34 KÜRŞAT ÖZER
35 SELMA SARICAOĞLU ÇALIŞKAN
36 FİLİZ ÇELİK
SON SEÇİMDE (2018) İSTANBUL (3. BÖLGE) KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, İstanbul’un 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde İstanbul (3. bölge) ilinden 35 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
SON SEÇİMDE (2018) İSTANBUL (3. BÖLGE)’DAN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?
NUMAN KURTULMUŞ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MEHMET MUŞ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MEHMET DOĞAN KUBAT- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
TÜLAY KAYNARCA- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
HALİS DALKILIÇ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
EMİNE SARE AYDIN YILMAZ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
NEVZAT ŞATIROĞLU- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ZAFER SIRAKAYA- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
RÜMEYSA KADAK- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
AHMET MÜCAHİT ARINÇ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
MUSTAFA YENEROĞLU- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ERKAN KANDEMİR- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ŞAMİL AYRIM- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
ALEV DEDEGİL- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
FETİ YILDIZ- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
İSMAİL FARUK AKSU- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
ARZU ERDEM- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
ZEYNEL ÖZEN- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
DİLŞAT CANBAZ KAYA- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
HAKKI SARUHAN OLUÇ- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
ALİ KENANOĞLU- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
ZÜLEYHA GÜLÜM- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
ENGİN ALTAYCUM- HURİYET HALK PARTİSİ
ERDOĞAN TOPRAK- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
MEHMET BEKAROĞLU- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ZEYNEL EMRE- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
SİBEL ÖZDEMİR- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
ÖZGÜR KARABAT- CUMHURİYET HALK PARTİSİ
HANGİ ZARFLAR GEÇERLİ?
Sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.
HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ?
YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.