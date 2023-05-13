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İstanbul (3. bölge) Seçim Sonuçları, 2023 yılı cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri çerçevesinde bölgede büyük öneme sahip olacak. Sabah saat 08.00’de başlayacak seçimler 17.00’de son bulurken seçim sonuçları da milyonlarca vatandaş tarafından takip edilecek. YSK 2023 Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul (3. bölge) milletvekili seçim sonuçları, 14 Mayıs Pazar günü sandık sandık Hurriyet.com.tr aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. İşte, 2023 İstanbul (3. bölge) milletvekili adayları ve son seçimde çıkan oy oranları ile ilgili önemli detaylar...

İSTANBUL (3. BÖLGE) SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

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İl seçim kurulu kendine gelen tutanakların birer kopyasını siyasi parti ve bağımsız adaylara aynı anda teslim edecek. Seçim çevresinde kullanılan tüm mühürlü oy torbaları kurulun belirleyeceği adreste toplanacak. Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu Seçim Bilişim Sistemi'ne işlenen oy sayıları ve sandık sonuç tutanaklarını eş zamanlı olarak siyasi partilere yayınlayacak. Böylece sonuçlar üzerinde denetim de gerçekleşecek. Seçim yasağı kalktıktan hemen sonra sonuçlara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

2023 SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL (3. BÖLGE) 2018 seçim sonuçları OY ORANI

İstanbul (3. bölge) toplam seçmen sayısı: 3.706.330

Kullanılan oy: 3.242.484

Geçerli oy: 3.288.761

2023 İSTANBUL (3. BÖLGE) MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İşte, İstanbul (3. bölge) 2023 milletvekili adayları isim listesi;

AK PARTİ 2023 İstanbul (3. bölge) milletvekili ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 NUMAN KURTULMUŞ

2 ÖZLEM ZENGİN

3 CÜNEYT YÜKSEL

4 ZEKERİYA YAPICIOĞLU

5 HALİS DALKILIÇ

6 RÜMEYSA KADAK

7 OĞUZ ÜÇÜNCÜ

8 BAYRAM ŞENOCAK

9 ŞAMİL AYRIM

10 SEDA GÖREN BÖLÜK

11 NİLHAN AYAN YÜKSEK

12 YILDIZ KONAL SÜSLÜ

13 ŞENGÜL KARSLI

14 YÜCEL ARZEN HACIOĞULLARI

15 HALİME KÖKCE

16 MEHMET SARI

17 NEVZAT ŞATIROĞLU

18 EKREM GÖRÇEKER YÜKSEK

19 NECATİ KARAGÖZ

20 RASİM ERDOĞMUŞ

21 YUSUF ASLAN

22 MUSTAFA KORKUT

23 MUTLU BOZOĞLU

24 FETİ AHMET BALIN

25 OKTAY ŞAMDANLI

26 MEHMET YILDIZ

27 YILMAZ DURMUŞ YÜKSEK

28 NEVİN MİNE VURAL

29 MEMET YALÇIN

30 NAZİF ÇETİN

31 RAMAZAN ARKAN

32 HARUN ÇELİK

33 RASİM YAĞAR

34 CEMAL TOPTANCI

35 RECEP SEYYAR

36 ALİ ÇİÇEK

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İSTANBUL (3. BÖLGE) 2023 CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 ENGİN ALTAY

2 ERDOĞAN TOPRAK

3 TÜRKAN ELÇİ

4 İLHAN KESİCİ

5 ZEYNEL EMRE

6 MUSTAFA YENEROĞLU

7 BÜLENT KAYA

8 DOĞAN DEMİR

9 ÖZGÜR KARABAT

10 MEDENİ YILMAZ

11 TURAN TAŞKIN ÖZER

12 DORUK BULUT

13 OĞUZ KEMAL YAKAR

14 TURGAY ÖZCAN

15 FEVZİ DONAT

16 UTKU CANER ÇAYKARA

17 HÜSEYİN REMZİ GÖKBULAK

18 BAYRAMALİ ÇEŞMECİ

19 RECEP KARAKOÇ

20 BURAK YILDIRIM

21 EDA KURT

22 KAZIM ÖZEREN

23 MARGARİT DİKME

24 MEHTAP ALBAYRAK

25 NAZLI AKYÜZ

27 26 ÖZLEM DURDAĞI DOKUYUCU

28 SİNAN KARAHAN

29 SİNEM ÖZCAN

30 SÜLEYMAN ŞAFAK

31 CEMAL DOĞAN

32 HÜSEYİN ARDA ENGİZEK

33 TURGUT KOÇ

34 SERVER GÖKMEN

35 ENDER UNUTAN ERSÖZLÜ

36 NEŞE KIYIK

37 YAREN KARACA

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İSTANBUL (3. BÖLGE) 2023 MHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 FETİ YILDIZ

2 İSMAİL FARUK AKSU

3 HAYATİ ARKAZ

4 ARZU ERDEM

5 GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL

6 DAVUT HASKIRIŞ

7 AHMET SAVAŞ ÇOLAK

8 ÖZGE TEKOĞULLARI

9 AYLİN YÜKSEL ÜLKER

10 METİN ARI

11 BAHATTİN ŞENGÜL

12 OSMAN BÜYÜKKAYA

13 UYGAR ORAL ÖZTÜRK

14 ALPARSLAN ÇATAK

15 AY KAYMAK

16 DİLARA ERKUT

17 ASLIHAN SOYLU

18 MUSTAFA SEPİN

19 JASMİNA TÜRKOĞLU

20 VOLKAN BÜYÜKUSTA

21 NERGİS GÖK

22 OKAN DEMİR

23 MESUT YILDIRIM

24 MUSTAFA ALP

25 MEHMET BAŞAK

26 MEHMET ŞENER ÇELİK

27 BEKİR SITKI KARAUSTA

28 MEHMET GALİP DERE

29 ENES YILMAZ

30 MEHMET SIDDIK KAPLAN

31 HAKAN ÖZTÜRK

32 HAKAN TOPSAKAL

33 FATİH MEHMET ÇETİNKAYA

34 MEHMET ALİ ÖZEL

35 MUHAMMED RAFET YİĞİT

36 BÜLENT ÖZCAN

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İSTANBUL (3. BÖLGE) 2023 İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSİM LİSTESİ VE SIRALAMASI

1 ERSİN BEYAZ

2 SEYİTHAN İZSİZ

3 AYŞE SİBEL YANIKÖMEROĞLU

4 ŞÜKRÜ KULEYİN

5 CELAL KARAPINAR

6 HAMZA YURTSEVER

7 SELÇUK KEDİ

8 MEHTAP NAZAN GÖKTAŞ

9 METİN BOZKURT

10 FEVZİ FATİH OĞUZ

11 ETHEM BAYKAL

12 ÜLKÜ AYAYDIN

13 DOĞAN AVCI

14 ADNAN SİNAN ÇAKIROĞLU

15 AYHAN BÖLÜKBAŞI

16 METE KOCA

17 SURURİ KARABAL

18 NAZMİYE İZGİN

19 SEVİNÇ GÜMÜŞ

20 MEHMET ALİ UYKUR

21 ZEKİ BULGAN

22 ARZU ÖNŞEN

23 ŞULE AĞAÇAYAK ERSOY

24 HÜRANA GÜNGÖR

25 MELİHA APAYDIN

26 ARZU ŞİMŞEK

27 BUSE ALBAYRAK

28 MERYEM TANRIVERDİ GÖKTAŞ

29 ATAKAN ÖZKAN

30 HASAN KAYA

31 ŞEREF TAMTÜRK

32 ASİYE KÜÇÜKYILMAZ

33 BURAK USTALI

34 KÜRŞAT ÖZER

35 SELMA SARICAOĞLU ÇALIŞKAN

36 FİLİZ ÇELİK

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SON SEÇİMDE (2018) İSTANBUL (3. BÖLGE) KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2018 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, İstanbul’un 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde İstanbul (3. bölge) ilinden 35 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

SON SEÇİMDE (2018) İSTANBUL (3. BÖLGE)’DAN HANGİ MİLLETVEKİLLERİ ÇIKTI?

NUMAN KURTULMUŞ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MEHMET MUŞ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MEHMET DOĞAN KUBAT- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

TÜLAY KAYNARCA- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

HALİS DALKILIÇ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

EMİNE SARE AYDIN YILMAZ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

NEVZAT ŞATIROĞLU- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ZAFER SIRAKAYA- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

RÜMEYSA KADAK- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

AHMET MÜCAHİT ARINÇ- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

MUSTAFA YENEROĞLU- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ERKAN KANDEMİR- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ŞAMİL AYRIM- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

ALEV DEDEGİL- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ

FETİ YILDIZ- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

İSMAİL FARUK AKSU- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

ARZU ERDEM- MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ

ZEYNEL ÖZEN- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

DİLŞAT CANBAZ KAYA- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

HAKKI SARUHAN OLUÇ- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

ALİ KENANOĞLU- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

ZÜLEYHA GÜLÜM- HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ

ENGİN ALTAYCUM- HURİYET HALK PARTİSİ

ERDOĞAN TOPRAK- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

MEHMET BEKAROĞLU- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ZEYNEL EMRE- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

SİBEL ÖZDEMİR- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

ÖZGÜR KARABAT- CUMHURİYET HALK PARTİSİ

HANGİ ZARFLAR GEÇERLİ?

Sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılacak.

HANGİ ZARFLAR GEÇERSİZ?

YSK genelgesine göre de sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı olmayan kâğıttan imal edilmiş olan, Yüksek Seçim Kurulu amblemi olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu mührü bulunmayan, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar da geçersiz sayılacak.