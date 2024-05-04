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İlk Müslüman çocuk kimdir? İşte, Müslüman olan İslamiyete inanan ilk çocuk hakkında bilgiler

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İlk Müslüman çocuk kimdir İşte, Müslüman olan İslamiyete inanan ilk çocuk hakkında bilgiler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2024 12:39

İlk Müslüman çocuk kimdir sorusu, dini kaynaklarda öne çıkan bilgiler arasında yer alıyor. İslam dininin ilk inananları arasında yer alan isimler, dini kaynaklarda öne çıkan konular arasında yer alıyor. Peki, İlk Müslüman çocuk kimdir? İşte, Müslüman olan İslamiyete inanan ilk çocuk hakkında bilgiler

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Hz. Ali (ra) 599 yılında (hicretten 23 yıl önce) Receb ayının 13. gününde Mekke´de Kabe´nin içinde dünyaya geldi. Babası Peygamberimizin (Sav) amcası Ebu Talib, annesi ise Esat Kızı Fatime´dir.

O yıllarda Peygamber (Sav) efendimizde Ebu Talib’in evinde kalıyordu. Hazreti Ali’ye “Ali” ismini de Hazreti Muhammed (Sav) vermiştir.

Hz. Ali 6 yaşında iken Peygamberimiz (Sav) onu kendi evine götürdü. Terbiye ve himayesini bizzat kendisi üstlendi. Hz. Ali Peygambere ilk iman edenlerdendir. Hatice validemizden sonra Müslüman olan ikinci kişidir.

İnanan ilk Müslüman çocuk Hz. Ali'dir.

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