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Resmi Gazete kararları 18 Mayıs 2024: Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler?

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete Kararları#Atama Kararları#Resmi Gazetede Bugün
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 02:50

Bugünkü Resmi Gazete kararları 18 Mayıs 2024 yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, atama kararları ve yeni yönetmeliklerin de yer aldığı Resmi Gazete'nin 18 Mayıs tarihli sayısında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü atamaları yer aldı. Peki, bugün Resmi Gazete kararları neler? İşte, 18 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları ve ayrıntılı bilgiler.

1/4Resmi Gazete kararları 18 Mayıs 2024: Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler

Resmi Gazete atama kararları bugünkü sayıda belli oldu. Resmi Gazete'nin yayımlanan sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Angola Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Mustafa Çelik atandı. Bakanlıklara yapılan atamalar da Resmi Gazete'de yer aldı. İşte, 18 Mayıs 2024 Resmi Gazete'de yer alan kararlar ve ayrıntılar.

2/4RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Angola Cumhuriyet nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince Mustafa Çelik atandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesi gereğince görevden alındı. Bakanlıkta açık bulunan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne Muharrem Kurt, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ise Özge Aydiş Toy atandı. Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Samsun İl Müdürü Tekin Balcı ve Rize İl Müdürü İdris Altuntaş görevden alındı. Amasya İl Müdürlüğüne Mersin İl Müdürü Veysel Topkaya, Bitlis İl Müdürlüğüne Vefa Akdoğan, Çorum İl Müdürlüğüne Sahit Aydın, Elazığ İl Müdürlüğüne Ömer Faruk Ergün, Hakkari İl Müdürlüğüne Abdulhalim Ünalan, Kahramanmaraş İl Müdürlüğüne Müslüm Ferdi Bozkurt, Kastamonu İl Müdürlüğüne Harun Köksalan, Malatya İl Müdürlüğüne Ali Sait Çeçen, Manisa İl Müdürlüğüne Mustafa Kılıç, Mersin İl Müdürlüğüne Naci Yılmaz, Muğla İl Müdürlüğüne Isparta İl Müdürü Yakup Kütük, Muş İl Müdürlüğüne Ahmet Kırtay, Ordu İl Müdürlüğüne Sivas İl Müdürü Harun Tan, Sivas İl Müdürlüğüne Özgür Kırmızıtaş, Samsun İl Müdürlüğüne Bayburt İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Şırnak İl Müdürlüğüne Salih Kaya, Tokat İl Müdürlüğüne Kıymet Boztaş, Yozgat İl Müdürlüğüne Arif Topal, Zonguldak İl Müdürlüğüne ise Mehmet Türkmen Köse atandı. Görevden almalar ve atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

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3/4Resmi Gazete kararları 18 Mayıs 2024: Bugünkü Resmi Gazete atama kararları neler

Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Şükran Doğan, Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcısı Metehan Özcan ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Bülent Aytaç görevden alındı. Çalışma Genel Müdürlüğüne aynı yer Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Baş, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğüne Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcısı Ali Aybey, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne Oğuz Tuncay, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına İş Başmüfettişi Bekir Aktürk, Strateji Geliştirme Başkanlığında İbrahim Esenkar, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına Ticaret Başmüfettişi Bülent Uğur Ecevit, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına Engin Akyol ve Mustafa Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Doğanay, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Necmettin Öz, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Mürsel Baki atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Hasan Davulcu ve Ersin Dilber atandı.

4/418 MAYIS 2024 RESMİ GAZETEDE BUGÜN

18 MAYIS 2024 RESMİ GAZETE'DE BUGÜN

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2024/123, 124, 125, 126, 127, 128, 129)

YÖNETMELİKLER

–– Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Danışmanlık Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği

–– Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

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