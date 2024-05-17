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Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (18 Mayıs) yağmur yağacak mı? Toz taşınımı uyarısı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hafta sonu hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (18 Mayıs) yağmur yağacak mı Toz taşınımı uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 21:44

Hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı geldi. Sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkarken, Konya, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinde ise cumartesi günü sağanak yağış etkili olacak. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor. Diğer yandan Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 18 Mayıs hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Toroslar mevkisi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

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EDİRNE 12°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (18 Mayıs) yağmur yağacak mı Toz taşınımı uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı beklenmektedir.

A.KARAHİSAR 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Toroslar mevkisi ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı beklenmektedir.

ADANA 17°C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (18 Mayıs) yağmur yağacak mı Toz taşınımı uyarısı

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HATAY 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Konya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı beklenmektedir.

ANKARA 12°C, 26°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeyi ve doğusu yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu

KONYA 12°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

YOZGAT 9°C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 26°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 14°C, 18°C
Parçalı bulutlu

Hafta sonu hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (18 Mayıs) yağmur yağacak mı Toz taşınımı uyarısı

ZONGULDAK 12°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT 9°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON 12°C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Malatya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 15°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS -1°C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hafta sonu hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminlerini yayınladı... Yarın (18 Mayıs) yağmur yağacak mı Toz taşınımı uyarısı

MALATYA 10°C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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