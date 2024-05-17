MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2024: ÖSYM MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu yerleştirme sonucu sorgulama ekranı!

2024 MSÜ tercih sonuçları tarihi için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024 MSÜ tercih işlemleri mayıs ayında alındı. Yerleştirme başvuruları sonrası MSÜ tarafından yapılan değerlendirme ile MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları ilan edilecek. 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayınlanıyor. Peki, MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.