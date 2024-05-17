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MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2024: ÖSYM MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Kara, Hava, Deniz Harp Okulu yerleştirme sonucu sorgulama ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#MSÜ Tercih Sonuçları#Ösym#MSÜ Tercih Sonucu Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 22:06

MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları için adayların gözü kulağı artık personeltemin.msb.gov.tr üzerinden yapılacak duyurulara çevrildi. 3 Nisan-10 Mayıs tarih aralığında yapılan başvuruların ardından MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu yerleştirmeleri için değerlendirme süreci başladı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları MSÜ tercihleri 10 Mayıs'ta sona erecek. Yerleştirme işlemlerinde adayın Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulu tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecektir. MSÜ tercih sonuçları ilan edildikten sonra adaylar MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak. Peki, 2024 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/3MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2024: ÖSYM MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı Kara, Hava, Deniz Harp Okulu yerleştirme sonucu sorgulama ekranı

2024 MSÜ tercih sonuçları tarihi için geri sayım devam ediyor. ÖSYM tarafından MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024 MSÜ tercih işlemleri mayıs ayında alındı. Yerleştirme başvuruları sonrası MSÜ tarafından yapılan değerlendirme ile MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları ilan edilecek. 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yayınlanıyor. Peki, MSÜ tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte, detaylar.

2/3MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının kesin olarak ne zaman açıklanacağı bilinmese de geçmiş yıllardaki tecrübeler göz önüne alındığında tercih sonuçlarının önümüzdeki Haziran ayında açıklanması bekleniyor. 

MSÜ tercih sonuçları açıklandığı zaman personeltemin.msb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Aşağıdaki ekran üzerinden de tercih sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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3/32. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

2. 2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkatealınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2024-YKS (Orta Öğretim Başarı PuanıEklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2024-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş)puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando AstsubayMeslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

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