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İSTANBUL TRAFİĞE KAPATILACAK 18 MAYIS 2024 | Bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği duyurdu! İşte alternatif güzergahlar!

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Trafiğe Kapatılacak Yollar#İstanbul Valiliği
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 02:00

İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar listesi İstanbul Valiliği tarafından yayınlandı. Atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde, İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi ve Vezneciler Caddesi gibi caddelerde araç geçişine belirlenen saate kadar izin verilmeyecek. Sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önem arz edecek. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zaman açılacak? İşte, 18 Mayıs İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar.

1/4İSTANBUL TRAFİĞE KAPATILACAK 18 MAYIS 2024 | Bugün İstanbulda hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zaman açılacak İstanbul Valiliği duyurdu İşte alternatif güzergahlar

İstanbul'da bugün hangi yolların trafiğe kapatılacağı belli oldu. İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. 18 Mayıs Cumartesi günü sürücüler alternatif yollara yönlendirilecek. Peki, İstanbul'da alternatif yollar hangileri? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/4İSTANBULDA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenler tarafından 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği, atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde bazı yolların saat 09.00 itibariyle trafiğe kapatılacağını açıkladı.

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3/4İSTANBUL TRAFİĞE KAPATILACAK 18 MAYIS 2024 | Bugün İstanbulda hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zaman açılacak İstanbul Valiliği duyurdu İşte alternatif güzergahlar

Açıklamada, "Kapatılacak yollar: Macarkardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi ve bu caddelere bağlanan cadde ve sokaklar trafiğe uygun noktalardan araç trafiğine kapatılacaktır." denildi.

4/4ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Alternatif güzergahlar ise Vatan Caddesi, Kadirhas Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı olacak.

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