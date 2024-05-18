TwitterLinkedinFlipboardE-postaLinki KopyalaYazı Tipi
İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar listesi İstanbul Valiliği tarafından yayınlandı. Atanamayan öğretmenlerin 18 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceği etkinlik çerçevesinde, İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak. 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi ve Vezneciler Caddesi gibi caddelerde araç geçişine belirlenen saate kadar izin verilmeyecek. Sürücülerin alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önem arz edecek. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak, ne zaman açılacak? İşte, 18 Mayıs İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar.