Hesabınıza para geldi 777 nedir, ne demek? Sosyal medyada trend oldu!

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Hesabınıza para geldi 777 cümlesi sosyal medyada trend oldu. Sosyal medya platformu X’in keşfet kısmında yer alan Hesabınıza para geldi 777 konusunun ne olduğu araştırılıyor. Kullanıcılar gördükleri bu ibarenin ne anlama geldiğini merak ediyor.

HESABINIZA PARA GELDİ 777 NEDİR, NE ANLAMA GELYOR?

777 sayısının numerolojide koruyucu bir melek olduğu anlamına gelir. Şansı, başarıyı temsil eden 777 güzel anlamlı kelimelerin sonunda kullanıldığında aynısının başa geleceğine de inanılıyor. Dolayısıyla sosyal medyada yer alan “Hesabınıza para geldi 777” ifadesi aslında hesaba gelen ya da gelecek bir para yoktur, 777 içeren bu mottoyu kullandığınızda hesabınıza para geleceğine inanılmaktadır.