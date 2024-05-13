"REKABETİ SAĞLAMAK İÇİN BAĞIRDIM"

Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım, "Bu sene Survivor benden ne istediyse vermeye çalıştım açıkçası. Üzgün müyüm üzgünüm ama bir o kadar da haklı bir gururum da var. O yüzden başım eğik değil de dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim. Kimi kırdıysam kimi üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım. Belki de itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmazsa buranın anlamı da olmazdı. O yüzden herkese kusura bakma diyorum. Söyleyecek pek bir şey yok. Beni bekleyen bir ailem var, dostlarım var, arkadaşlarım var, sporcularım var. Aklım biraz da orada, kulübümde öğrencilerimde. Onları da çok özledim. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hakkınızı helal edin. " dedi.