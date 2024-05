Survivor All Star elenen yarışmacı, dün geceki eleme heyecanı sonrası belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'ın 12 Mayıs tarihli son bölümünde, eleme adayı olan 3 erkek ve 1 kadın yarışmacı, elenmemek için düelloda karşı karşıya geldi. Yunus Emre-Sercan, Atakan-Aleyna eşleşmesinde ilk turun kazananları Atakan ve Yunus Emre oldu. Nefeslerin tutulduğu oyunun finalinde Sercan rakibi Aleyna'ya kaybederek elendi. Favori ismin vedası adada duygusal anlara neden oldu. Peki, 12 Mayıs 2024 Pazar Survivor'dan kim elendi? Bu hafta Survivor'a veda eden isim kim oldu? İşte, dün gece Survivor All Star'dan elenen isim ve son bölümde yaşananlar.