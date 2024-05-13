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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 12 MAYIS 2024 | ŞOKE EDEN İSİM VEDA ETTİ! Dün akşam Survivor All Star'da eleme düellosunu kim kazandı, Sercan mı, Aleyna mı? 'Rekabeti sağlayabilmek için bağırdım'

Güncelleme Tarihi:

#Survivor Kim Elendi#Yarışma#Survivor Kim Gitti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 02:54

Survivor'dan kim elendi, sorusunun yanıtı pazar akşamı düello mücadelesi ile yanıt buldu. Büyük finale kısa süre kala hızlı elemelerin başladığı Survivor All Star'ın 12 Mayıs tarihli 111. son bölümünde, eleme potasında yer alan Atakan, Aleyna, Sercan ve Yunus Emre Dominik'te kalmak için eleme düellosunda mücadele verdi. Artık katın ve erkeklerin karma olarak eleme adayı olarak yazıldığı Survivor'ın dün geceki son bölümünde, nefes kesen eleme düellosunun ilk turunu Atakan ve Yunus Emre kazandı. Finalde ise Sercan ve Aleyna'nın mücadelesi ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşattı. Atışlarda rakibine yenilerek Survivor All Star'dan elenen yarışmacının, "Gerçekten de rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım. Belki de itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmazsa buranın anlamı da olmazdı." sözleri dikkat çekti. Peki, dün akşam (12 Mayıs) Survivor'dan kim gitti, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, 12 Mayıs Pazar Survivor eleme düellosunu kazanan isimler ve adaya veda eden son yarışmacı...

1/6SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 12 MAYIS 2024 | ŞOKE EDEN İSİM VEDA ETTİ Dün akşam Survivor All Starda eleme düellosunu kim kazandı, Sercan mı, Aleyna mı Rekabeti sağlayabilmek için bağırdım

Survivor All Star elenen yarışmacı, dün geceki eleme heyecanı sonrası belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2024 All Star'ın 12 Mayıs tarihli son bölümünde, eleme adayı olan 3 erkek ve 1 kadın yarışmacı, elenmemek için düelloda karşı karşıya geldi. Yunus Emre-Sercan, Atakan-Aleyna eşleşmesinde ilk turun kazananları Atakan ve Yunus Emre oldu. Nefeslerin tutulduğu oyunun finalinde Sercan rakibi Aleyna'ya kaybederek elendi. Favori ismin vedası adada duygusal anlara neden oldu. Peki, 12 Mayıs 2024 Pazar Survivor'dan kim elendi? Bu hafta Survivor'a veda eden isim kim oldu? İşte, dün gece Survivor All Star'dan elenen isim ve son bölümde yaşananlar.

2/6SURVİVORDAN KİM ELENDİ

SURVİVOR'DAN KİM ELENDİ?

Büyük finale haftalar kala artık yeni bir döneme başlayan Survivor All Star'da kadın ve erkeklerden oluşan karma düello ilk kez dün gece gerçekleşti. Survivor All Star'da eleme potasına bu hafta Atakan, Aleyna, Sercan ve Yunus Emre girmişti. Performans eşleşmesine göre ilk önce Yunus Emre ve Sercan mücadele verdi. Bu etabın sonunda 5-4'lük skorla Yunus Emre kazanarak eleme potasından çıkmayı garantiledi.

BAKMADAN GEÇME!

3/6SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 12 MAYIS 2024 | ŞOKE EDEN İSİM VEDA ETTİ Dün akşam Survivor All Starda eleme düellosunu kim kazandı, Sercan mı, Aleyna mı Rekabeti sağlayabilmek için bağırdım

İkinci karşılaşmada ise bu kez Atakan ve Aleyna parkura çıktı. 5 olanın kazandığı turda Atakan 5-0'lık skorla Aleyna'yı yendi. Böylece eleme potasından çıkan ikinci isim Atakan oldu. Bu sonuçla eleme düellosunun finaline Sercan ve Aleyna kaldı.

4/6SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 12 MAYIS 2024 | ŞOKE EDEN İSİM VEDA ETTİ Dün akşam Survivor All Starda eleme düellosunu kim kazandı, Sercan mı, Aleyna mı Rekabeti sağlayabilmek için bağırdım

Üçüncü etapta bu kez Aleyna ve Sercan karşı karşıya geldi. Bu sezon ilk defa bir erkek ve kadın yarışmacının mücadele ettiği düelloda nefesler tutuldu. Atışlarda Aleyna aldığı son sayı ile Sercan'ı 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla Survivor'dan elenen yarışmacı Sercan oldu. Adaya veda eden Sercan son kez duygularını dile getirdi.

BAKMADAN GEÇME!

5/6REKABETİ SAĞLAMAK İÇİN BAĞIRDIM

"REKABETİ SAĞLAMAK İÇİN BAĞIRDIM"

Survivor'dan elenen Sercan Yıldırım, "Bu sene Survivor benden ne istediyse vermeye çalıştım açıkçası. Üzgün müyüm üzgünüm ama bir o kadar da haklı bir gururum da var. O yüzden başım eğik değil de dik bir şekilde gitmeyi tercih edeceğim. Kimi kırdıysam kimi üzdüysem kusura bakmasın. Gerçekten de rekabeti sağlayabilmek için belki de bağırdım. Belki de itirazlarım o yüzdendi. O rekabet olmazsa buranın anlamı da olmazdı. O yüzden herkese kusura bakma diyorum. Söyleyecek pek bir şey yok. Beni bekleyen bir ailem var, dostlarım var, arkadaşlarım var, sporcularım var. Aklım biraz da orada, kulübümde öğrencilerimde. Onları da çok özledim. Çok fazla söyleyecek bir şey yok. Hakkınızı helal edin. " dedi.

6/6YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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