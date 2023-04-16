Hayvan pazarları ne zaman açılacak? Bakan Kirişçi tarih vererek duyurdu

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Hayvan pazarları ile ilgili konuşan Bakan Kirişci, önümüzdeki günlerde yasağın kaldırılacağını duyurdu;

“Malumunuz şap hastalığının 7 versiyonu var, bunlardan SAT-2 dediğimiz Afrika kökenli bu hastalıkla ilgili ocak ayında başladı şubat ayında hızla aksiyon aldı ve aşılama çalışmalarımız için önce aşı geliştirdik. Bu aşıyı da bu ülkenin veteriner hekimleri başta olmak üzere bütün şap enstitüsü çalışanları ki 200'ün üzerindedir bu çalışan kardeşlerimizin sayısı. Bu kardeşlerimiz 37 gün gibi oldukça kısa bir sürede yerli ve milli olarak bu aşıyı ürettiler ve bu aşıyı benim Karslı üretici kardeşlerim de bunları kullandı. Bu sayede aşının etkisi ile burada görülen hastalığın artık sönümlenme noktasına geldiği, mihraplardaki bu yaygınlığın artık kontrol altına alındığını önümüzdeki günlerde de inşallah bu yasağı kaldıracağımızı belirtmek isterim. Yani hayvan hareketlerimiz inşallah kısa süre sonra kamuoyuna yapacağımız açıklamalarla bunlarda serbest hale gelecek" diye konuştu.