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ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU EKRANI (MEBBİS) | Öğretmen İl içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılacak, ne zaman bitecek? MEB öğretmen il içi tayin başvurusu tarihleri!

Güncelleme Tarihi:

#Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen İl İçi Tayin Başvurusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 02:35

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuru ekranı MEBBİS üzerinden erişime açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://personel.meb.gov.tr/ adresinden yapılan açıklamada isteğe bağlı yada zorunlu çalışma yükümlülüğü gibi sebeplerle görev yaptıkları yeri değiştirmek isteyen öğretmenler içi iller arası ve il içi atama başvuru takvimi duyuruldu. MEB’e bağlı okullarda kadrolu öğretmenlerin yer değiştirme talepleri, MEBBİS üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurularak alınacak. Öğretmenler il içi tayin ihtiyaç (kontenjan) listelerine göre başvurularını yapacaklar. Peki, 2024 öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte, öğretmen il içi tayin başvuru ekranı ve detaylar.

1/4ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU EKRANI (MEBBİS) | Öğretmen İl içi yer değiştirme başvurusu nasıl yapılacak, ne zaman bitecek MEB öğretmen il içi tayin başvurusu tarihleri

Öğretmen il içi tayin başvurusu nasıl yapılır, sorusu başvuru tarihinin gelmesiyle, günün öne çıkan konularından oldu. MEB'e bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı il içi ve iller arası yer değiştirme işlemleri, MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği doğrultusunda yapılacak. Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 13-17 Mayıs arasında alınacak. Atamalar ise 22 Mayıs’ta valilikler tarafından yapılacak ve öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvurularda önem arz eden il içi atama kontenjanları için ihtiyaç listesi il milli eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanıyor. Peki, öğretmen il içi tayin başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte, öğretmen il içi yer değiştirme tayin başvurusu ekranı ve ayrıntılar.

2/4ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin yayımlanan duyuruya göre başvurular bugün (13 Mayıs) başlıyor ve 17 Mayıs'ta sona erecek. Atamalar ise 22 Mayıs’ta valilikler tarafından yapılacak.

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3/4ÖĞRETMEN İL İÇİ BAŞVURU EKRANI

ÖĞRETMEN İL İÇİ BAŞVURU EKRANI

Başvurular MEBBİS ekranı üzerinden gerçekleşecek. Başvuru işlemleri 13 Mayıs'ta açıldığı zaman aşağıdaki ekrandan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

MEBBİS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

4/4ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1. Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır.

2. Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu’na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3. Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

4. Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

5. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

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#Öğretmen İl İçi Yer Değiştirme#Milli Eğitim Bakanlığı#Öğretmen İl İçi Tayin Başvurusu

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