×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Hatay'da okullar tatil mi oldu 13 Mayıs Pazartesi son dakika? | Bugün Hatay'da okul var mı, okullar tatil edildi mi? Kuvvetli yağış sonrası Hatay Valisi'nden açıklama!

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Okullar#Hatay'da Okul Tatil Mi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 03:07

Bugün Hatay'da okullar tatil mi 13 Mayıs Pazartesi son dakika haberlerini takip eden veli ve öğrencilerin yoğunlaştığı konulardan oldu. Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından Hatay’da Pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken yollarda araçlar mahsur kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hatay'da ikamet eden veli ve öğrencilerin de okullarda tatil haberi için beklentileri arttı. Kuvvetli yağış sonrası İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde AFAD Kriz Masası Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Hatay Valisi Mustafa Masatlı'dan açıklama geldi. Peki, Hatay'da bugün okul var mı? Hatay'da okullar tatil edildi mi? İşte, Hatay Valiliği açıklamasının ayrıntıları.

1/4Hatayda okullar tatil mi oldu 13 Mayıs Pazartesi son dakika | Bugün Hatayda okul var mı, okullar tatil edildi mi Kuvvetli yağış sonrası Hatay Valisinden açıklama

Bugün okullar tatil oldu mu Hatay'da 13 Mayıs Pazartesi günü okul var mı? soruları kuvvetli sağanak yağışla beraber öne çıkan konulardan oldu. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Hatay'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken yollarda araçlar mahsur kaldı. Yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine 167 ihbar geldi. Bu ihbarlardan 157’si su baskını ve 10 tanesi de mahsur kalma oldu. Kuvvetli yağışın görüldüğü Hatay'da okullar tatil edildi mi? sorusu gündeme geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada eğitim öğretimle ilgili alınan kararı duyurdu. İşte, Hatay'da bugün okul var mı? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.

2/4HATAYDA OKULLAR TATİL Mİ OLDU

HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU?

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Hatay’ın Antakya ve Defne ilçelerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Söz konusu açıklamada, “Antakya ve Defne İlçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

EN SON HABERLER

3/4Hatayda okullar tatil mi oldu 13 Mayıs Pazartesi son dakika | Bugün Hatayda okul var mı, okullar tatil edildi mi Kuvvetli yağış sonrası Hatay Valisinden açıklama

Kuvvetli yağışın etkili olduğu Antakya ilçesinde kısmi olarak okulların tatil edildiğini belirten Vali Masatlı, “Bununla ilgili bir değerlendirme yaptık, başta Antakya Kaymakamlığımız olmak üzere ilçe kaymakamlıklarımızla ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleriyle gözden geçirme yaptık. Sadece Antakya’da belirli bölgelerde okul müdürlerimizin de değerlendirmesini alarak yarın eğitime ara vereceğiz. Bu genel bir durum değildir. Sadece bu kısmi olarak başta Antakya’nın dağ bandını kapsamaktadır. Buralarda okullara bir gün ara vereceğiz” ifadelerini kullandı.

4/4HATAY HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

HATAY HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Akdeniz'de parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hatay'da hava durumu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#Okullar#Hatay'da Okul Tatil Mi

EN SON HABERLER