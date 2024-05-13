Bugün okullar tatil oldu mu Hatay'da 13 Mayıs Pazartesi günü okul var mı? soruları kuvvetli sağanak yağışla beraber öne çıkan konulardan oldu. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Hatay'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte derelerin debisi artarken yollarda araçlar mahsur kaldı. Yağışlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine 167 ihbar geldi. Bu ihbarlardan 157’si su baskını ve 10 tanesi de mahsur kalma oldu. Kuvvetli yağışın görüldüğü Hatay'da okullar tatil edildi mi? sorusu gündeme geldi. Hatay Valisi Mustafa Masatlı yaptığı açıklamada eğitim öğretimle ilgili alınan kararı duyurdu. İşte, Hatay'da bugün okul var mı? sorusunun yanıtına yönelik bilgiler.