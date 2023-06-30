Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (30 Haziran) hava nasıl olacak? Bayramın üçüncü günü yağmur var mı? Karadeniz'e sağanak uyarısı!

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Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar mevki), İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Osmaniye, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı, Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 15°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
TEKİRDAĞ 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 27°C
Az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 34°C
Az bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ADANA 23°C, 32°C
Kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ISPARTA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 26°C, 32°C
Kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ 12°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu'nun doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP 20°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Amasya ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 17°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 12°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu
VAN 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık