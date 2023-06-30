Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (30 Haziran) hava nasıl olacak? Bayramın üçüncü günü yağmur var mı? Karadeniz'e sağanak uyarısı!

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Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar mevki), İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Osmaniye, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile Kahramanmaraş’ın batı, Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 15°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

TEKİRDAĞ 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 27°C

Az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 34°C

Az bulutlu

İZMİR 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısı ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ADANA 23°C, 32°C

Kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ISPARTA 16°C, 30°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 26°C, 32°C

Kıyı kesimleri az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 27°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 17°C, 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu'nun doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 12°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KASTAMONU 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 20°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Amasya ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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RİZE 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 17°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 12°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 11°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 32°C

Parçalı bulutlu

VAN 15°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık