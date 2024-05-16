Kaçış Yok konusu ve oyuncuları: Kaçış Yok filmi ne zaman çekildi, hikayesi nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Kaçık Yok, TV bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Senaryosunu John Erick Dowdle ve Drew Dowdle'un kaleme aldığı film, 2015 yılında vizyona girdi. Aksiyon türündeki filmi başrollerinde ise Owen Wilson, Lake Bell ve Pierce Brosnan yer alıyor. İşte Kaçış Yok konusu ve oyuncuları...

KAÇIŞ YOK FİLMİ KONUSU VE HİKAYESİ

Jack Dwyer Amerikalı bir işadamıdır. Ailesiyle birlikte Güneydoğu Asya’ya yerleşme ve yeni bir hayata başlama kararı alır. Fakat fazla zaman geçmeden ülkede siyasi çatışmalar ve ciddi bir halk ayaklanması baş gösterir. Eşi ve çocuklarıyla beraber hayatta kalma mücadelesi veren Jack'e yeni tanıştıkları, gizemli bir adam olan Hammond yardım edecektir. Onun desteği ile Dwyer ailesi önce şehirden, sonra ülkeden kaçmanın yollarını arayacaktır.

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KAÇIŞ YOK OYUNCU KADROSU

Owen Wilson:Jack Dwyer

Lake Bell:Annie Dwyer

Pierce Brosnan:Hammond

Sterling Jerins:Lucy Dwyer

Claire Geare:Beeze Dwyer

Sahajak Boonthanakit:Kenny Roger

Russell Geoffrey Banks