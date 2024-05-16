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GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 15:45

Gelinim Mutfakta 16 Mayıs 2024 puan durumu belli oldu. Gelinim Mutfakta'da bugün finale doğru heyecan ve rekabet arttı. Ispanaklı ütü böreği tarifi ile gelinler hünerlerini sergiledi. Günün sonunda Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı, çeyrek altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu (toplam) 16 Mayıs 2024

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Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde çeyrek altının sahibi açıklandı. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Yarın Gelinim Mutfakta haftanın finali gerçekleşecek. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? İşte, Gelinim Mutfakta 16 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Seda bugün eksi 2 ceza puanı aldı.  En iyi tarifi ise Damla yaparak bugün çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA - 21

ZEYNEP- 13

ARİFE - 8

SEDA- 2

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