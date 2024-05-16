GELİNİM MUTFAKTA 16 MAYIS 2024 PUAN DURUMU (TOPLAM) || Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu, çeyrek altını kim aldı?

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Gelinim Mutfakta'da haftanın ikinci gününde çeyrek altının sahibi açıklandı. Başladığı tarihten itibaren hafta birincilerine 10 altın bilezik ödül veren yarışma programı kasasındaki diğer bilezikleri vermek için kendisine güvenen gelin ve kaynana adaylarını arıyor! Yarın Gelinim Mutfakta haftanın finali gerçekleşecek. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? İşte, Gelinim Mutfakta 16 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM 1. OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Seda bugün eksi 2 ceza puanı aldı. En iyi tarifi ise Damla yaparak bugün çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

DAMLA - 21

ZEYNEP- 13

ARİFE - 8

SEDA- 2