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BEKÇİLİK BAŞVURULARI 2024/1 || Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvuru şartları neler? İşte detaylar

Güncelleme Tarihi:

#2024#EGM#Bekçi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 15:19

Bekçilik başvuru tarihleri ve başvuru şartları merak edilip araştırılıyor. Özellikle 2024 yılının gelişiyle birlikte bekçi adayları merak içerisinde "2024/1 bekçi alımı ne zaman?" ve "Bekçi alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?" sorularının cevabını araştırıyor. Bilindiği üzere alımlar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yapıldığı için gözler başvuru tarihleri ve şartları da EGM tarafından paylaşılıyor. Peki, 2024/1 bekçilik başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

1/5BEKÇİLİK BAŞVURULARI 2024/1 || Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı ne zaman yapılacak Bekçilik başvuru şartları neler İşte detaylar

Bekçi alımı 2024/1 başvuruları ne zaman başlayacak? Bilindiği üzere başvuru şartları ve başvuru tarihiyle ilgili detaylar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki,2024/1 bekçilik alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte bekçilik başvuru tarihi ve şartlarıyla ilgili ayrıntılar...

2/5BEKÇİ ALIMI 2024/1 NE ZAMAN

BEKÇİ ALIMI 2024/1 NE ZAMAN?

Mahalle ve Çarşı bekçiliği için gözler EGM'e çevrildi. 2024 yılı 1. dönem bekçilik alımı başvuru tarihleri büyük bir dikkatle bekleniyor. Binlerce aday bu yıl bekçi alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. 2024 yılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 2023/1 bekçi alımında 1.200 bekçi mesleğe adım atmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilerleyen günlerde başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

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3/5BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

4/5BEKÇİLİK BAŞVURULARI 2024/1 || Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı ne zaman yapılacak Bekçilik başvuru şartları neler İşte detaylar

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

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5/5BEKÇİLİK BAŞVURULARI 2024/1 || Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı ne zaman yapılacak Bekçilik başvuru şartları neler İşte detaylar

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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#2024#EGM#Bekçi

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