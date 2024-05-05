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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yeni haftada hava nasıl olacak? Yarın (6 Mayıs) yağmur var mı? Meteoroloji'den 19 ile son dakika sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (6 Mayıs) yağmur var mı Meteorolojiden 19 ile son dakika sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2024 22:05

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sağanak yağış görülürken, yeni hafta için bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van'da kuvvetli sağanak görülecek. Sıcaklıkların ise salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artması bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yeni haftada yağmur var mı? İşte, il il 6 Mayıs hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeyinin 2000 metre üzeri yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (6 Mayıs) yağmur var mı Meteorolojiden 19 ile son dakika sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK 1°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Adana ve Osmaniye çevreleri Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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ANTALYA 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 4°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (6 Mayıs) yağmur var mı Meteorolojiden 19 ile son dakika sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde bölgenin güney kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 4°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saaterinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (6 Mayıs) yağmur var mı Meteorolojiden 19 ile son dakika sağanak uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölge'nin Kuzeydoğu'sunun yükseklerinde karla karışık yağmurlu olması tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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MALATYA 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın (6 Mayıs) yağmur var mı Meteorolojiden 19 ile son dakika sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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