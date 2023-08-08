HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI: Yarın (9 Ağustos) hava nasıl olacak? Sıcak hava devam edecek mi? Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile (Samsun merkez hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba), (Bilecik hariç) Marmara'nın doğusunun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 23°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu ile Samsun'un doğu çevrelerinin yarın (Çarşamba) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) doğu çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 25°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamaba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 44°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 28°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 43°C
Az bulutlu ve açık