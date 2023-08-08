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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI: Yarın (9 Ağustos) hava nasıl olacak? Sıcak hava devam edecek mi? Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI: Yarın (9 Ağustos) hava nasıl olacak Sıcak hava devam edecek mi Meteorolojiden İstanbula sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 22:55

Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, sağanak uyarısında bulundu. Yurt genelinde eyyam-ı bahur sıcakları ülkeyi terk ederken İstanbul için yağış açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Marmara'nın doğusunun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği bildirildi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 9 Ağustos hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batı kıyıları ile (Samsun merkez hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba), (Bilecik hariç) Marmara'nın doğusunun yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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KIRKLARELİ 17°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI: Yarın (9 Ağustos) hava nasıl olacak Sıcak hava devam edecek mi Meteorolojiden İstanbula sağanak uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 21°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI: Yarın (9 Ağustos) hava nasıl olacak Sıcak hava devam edecek mi Meteorolojiden İstanbula sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeyinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 14°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 19°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illeri ve Ordu ile Samsun'un doğu çevrelerinin yarın (Çarşamba) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI: Yarın (9 Ağustos) hava nasıl olacak Sıcak hava devam edecek mi Meteorolojiden İstanbula sağanak uyarısı

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AMASYA 21°C, 32°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) doğu çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 25°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yarın (Çarşamaba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA 22°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI: Yarın (9 Ağustos) hava nasıl olacak Sıcak hava devam edecek mi Meteorolojiden İstanbula sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 44°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 28°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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