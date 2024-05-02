Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Bugün (3 Mayıs) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor! Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz haric aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

'YAĞIŞLAR BU GECE KUVVETLİ GÖRÜNÜYOR'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

2 gündür Ankara’da yağışlar afete dönüştü. Bugün İç Anadolu’daki yağışlar doğuya doğru kaydı. Karadeniz Bölgesi, Sinop’tan Kahramanmaraş’a kadar çizgi çekelim, doğusuna kaydı.

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Yağışlar bu gece kuvvetli görünüyor. Gece saatlerinden sonra Mardin, öğleden sonraları Sivas, Samsun, Kahramanmaraş, Diyarbakır’da kuvvetli gözüküyor. Akşama doğru ise Doğuya kayıyor, Van, Bitlis civarı. Doğu’da yağış kuvvetli ama problem olacağını düşünmüyorum. Ankara gibi bir manzara beklemiyorum. Yıldırımda düşebilir bu yağışta.

Yarından itibaren toz da gidecek. Kıştan bir gün, montları giydim. 16-17 derece, İstanbul. Uzun yıllar 23 derece idi İstanbul’daki ortalama. Yarın öğleden sonra kuvvetli İstanbul’da yağış. 3-4 gün daha 16-17 derece civarı İstanbul’da.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelin aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 10°C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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İSTANBUL 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 19°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge'nin İç kesimlerinin yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

DENİZLİ 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

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İZMİR 16°C, 25°C

Az bulutlu, yarın parçalı bulutlu

MANİSA 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde yerel sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 20°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

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BURDUR 11°C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

KONYA 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Bitlis, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı